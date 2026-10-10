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Manavgat'ta lüks otomobil ile motosikletin çarpışma anı güvenlik kamerasında

Manavgat'ta Bahçelievler RL-072-AS plakalı lüks otomobil ile 07 BLM 044 plakalı motosikletin çarpışma anı kameraya yansıdı; kazada yaralanan olmadı.

GİRİŞ: 10 Ekim 2026 - 10:11

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Manavgat'ta lüks otomobil ile motosikletin çarpışma anı güvenlik kamerasında

Kaza anı görüntülere yansıdı:

Antalya'nın Manavgat ilçesi Bahçelievler Mahallesi Çetin Emeç Caddesi'nde gerçekleşen kazada, Gençlik Merkezi istikametinden Sorgun Bulvarı yönüne seyir halindeki Korhan Yılmaz'ın kullandığı RL-072-AS (Almanya) plakalı lüks otomobile, Cumartesi Pazarı istikametinden Çetin Emeç Caddesi'ne çıkan Hatice Ünal'ın kullandığı 07 BLM 044 plakalı motosikletin yandan çarpması sonucu çarpışma meydana geldi.

Civardaki bir iş yerine ait güvenlik kamerasına saniye saniyesine yansıyan görüntülerde çarpışma anı net biçimde görüldü. Kazada, yapılan ilk değerlendirme ve müdahalede yaralanan olmadığı bildirildi.

Polis müdahalesi ve araç işlemleri:

Kaza sonrası olay yerine gelen Manavgat Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri inceleme yaptı. Ekiplerin yaptığı kontrolde, yabancı plakalı aracın sürücüsünün araç sahibi veya aile bireyi olmadığı tespit edildi; bu kapsamda söz konusu otomobil trafikten men edilerek yediemin otoparkına çekildi.

Olayla ilgili tutanak düzenlenirken, kaza anının güvenlik kamerası kayıtlarının olay yerindeki tespit çalışmalarıyla birlikte delil niteliğinde olduğu kaydedildi.

ANTALYA’NIN MANAVGAT İLÇESİNDE OTOMOBİLLE MOTOSİKLETİN ÇARPIŞMASINDA YARALANAN OLMAZKEN, KAZA ANI...

ANTALYA’NIN MANAVGAT İLÇESİNDE OTOMOBİLLE MOTOSİKLETİN ÇARPIŞMASINDA YARALANAN OLMAZKEN, KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI. KAZAYA KARIŞAN YABANCI PLAKALI LÜKS OTOMOBİL, ARAÇ SAHİBİ VE AİLESİ DIŞINDA BİR KİŞİNİN KULLANMASI NEDENİYLE BAĞLANARAK YEDİEMİN OTOPARKINA ÇEKİLDİ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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