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Manavgat'ta 'marka' tartışması sahil yolunda eyleme dönüştü

Manavgat Evrenseki'de marka avukatlarının işlem yapmak istemesine tepki gösteren esnaf sahil yolunu kapattı; oda başkanları ve jandarma arabuluculuk yaptı.

GİRİŞ: 22 Ekim 2026 - 10:33

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Manavgat'ta 'marka' tartışması sahil yolunda eyleme dönüştü

esnafın tepkisi ve yol kapatma eylemi:

Antalya'nın Manavgat ilçesi Evrenseki turizm bölgesinde, ünlü markaların taklitlerinin satıldığı iddiasıyla markaların avukatları tarafından işlem yapılmak istenmesi üzerine esnaf, sahil yolunu kısa süreliğine trafiğe kapattı. Bölgedeki esnafın tepkisi, sahil caddesinde bir süre araç trafiğini durdurdu.

Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye, MATSO Başkanı Önem Gök, Esnaf Odası Başkanı Abdullah Doru ve Pazarcılar Odası Başkanı Mehmet Doğan gelerek esnafla görüşme yaptı. Görüşmeler sırasında İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı Cihan Tuğrul da sahil caddesine gelerek duruma müdahil oldu.

görüşme ve arabuluculuk süreci:

Komutan Tuğrul'ün, "Yolu açın oturup konuşalım" çağrısının ardından esnaf eyleminden vazgeçerek yolu trafiğe açtı. Ardından oda başkanları, jandarma ve esnaf bir kafede bir araya gelerek sorunları masaya yatırdı.

Toplantıda söz alan Abdullah Doru, hem kendi esnaf kimliği hem de oda başkanı sıfatıyla konuşarak esnafın taleplerini iletti. Doru, "Esnafımızın tek isteği marka sorununa köklü çözüm getirilmesi ve bundan böyle marka sorununu yaşamamaktır" ifadelerini kullandı.

Taraflar arasındaki kısa görüşme sonrasında, esnafın öncelikli talebinin marka ile ilgili ihtilafların çözümüne yönelik kalıcı düzenlemeler olduğu vurgulandı. Jandarma ile oda temsilcilerinin arabuluculuğuyla eylem sonlandırılırken, tarafların çabası bölgedeki trafiğin normale dönmesini sağladı.

ANTALYA&#039;NIN MANAVGAT İLÇESİNDE ÜNLÜ MARKALARIN TAKLİTLERİNİN SATILDIĞI GEREKÇESİYLE MARKALARIN...

ANTALYA'NIN MANAVGAT İLÇESİNDE ÜNLÜ MARKALARIN TAKLİTLERİNİN SATILDIĞI GEREKÇESİYLE MARKALARIN AVUKATLARI TARAFINDAN İŞLEM YAPILMAK İSTENEN ESNAFLAR, YOLU TRAFİĞE KAPATARAK EYLEM YAPTI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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