Manavgat'ta Türkbeleni millet bahçesindeki asansörde mahsur kalan iki çocuk kurtarıldı

Manavgat'ta asansörde mahsur kalan iki çocuk kurtarıldı

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki Türkbeleni Millet Bahçesinde, aşağıya inmek için binen iki küçük yaştaki çocuk asansörün iki kat arasında durması sonucu kabinde mahsur kaldı. Olay sırasında çocukların arkadaşlarının asansör kapısını açıp kapatarak şakalaştığı belirtildi.

Olayın gelişimi:

İhbar üzerine Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimine bağlı kurtarma ekipleri bölgeye yönlendirildi. Ancak ekipler yoldayken görevliler asansörün zemine indirilmesiyle kabini açıp çocukları çıkardı; bu bilgi üzerine itfaiye ekibi geri döndü.

Müdahale ve çocukların durumu:

Çocuklar kabinde yaklaşık 1 saat kaldı. Görevlilerin müdahalesinin ardından kapı açıldığında çocuklar hızla dışarı çıktı; bunlardan biri yüzünü kapatarak olay yerinden uzaklaşırken, diğeri basına yaptığı kısa açıklamada arkadaşlarının asansör kapısını hızlı şekilde açıp kapatması nedeniyle mahsur kaldıklarını söyledi.

Asansörden çıkarılan iki çocuk, bu kez asansör yerine merdivenleri kullanarak Türkbeleni Millet Bahçesi'ne döndü. Olay sırasında yaralanma veya sağlık problemi bildirilmedi.

ANTALYA'NIN MANAVGAT İLÇESİNDE ARKADAŞLARININ ASANSÖRÜN KAPISINI AÇIP KAPATARAK ŞAKALAŞTIĞI SIRADA DURAN ASANSÖRDE 2 ÇOCUK YAKLAŞIK 1 SAAT MAHSUR KALDI. GÖREVLİLER TARAFINDAN ASANSÖRÜN ZEMİNE İNDİRİLMESİYLE KURTULAN ÇOCUKLARDAN BİRİ YÜZÜNÜ KAPATARAK HIZLA UZAKLAŞIRKEN, DİĞERİ YAŞANANLARI ANLATTI.