Manisa çalıştayında hedef: sıfır atık ve iklim için somut iş birlikleri

çalıştayın amacı ve katılımcılar

Manisa Sıfır Atık Çalıştayı, Sıfır Atık Vakfı’nın 81 ilde başlatmayı planladığı "Türkiye Sıfır Atık, Çevre ve İklim Değişikliği Çalıştayları" programı kapsamında Celal Bayar Üniversitesi Merkez Muradiye Kampüsü Öğrenci Merkezi Personel Yemekhanesi’nde düzenlendi. "Yerelden Ulusala İsraf, Atık ve Kaynak Yönetimi" temasıyla gerçekleştirilen etkinlikte kamu kurumları, yerel yönetimler, üniversite ve ilgili kuruluşların temsilcileri bir araya geldi.

Programa Manisa Vali Yardımcısı Cemil Kılınç, Celal Bayar Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kadir Ay, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Erk Kayabaş, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Faik Gürocak, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Kuduret Gültaş, Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Karayılan ile ilgili kurum ve kuruluş temsilcileri katıldı.

çalıştaydan beklenen somut çıktılar:

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Erk Kayabaş, çevre koruma, sıfır atık ve iklim değişikliğiyle mücadelenin ayrılmaz olduğunu vurguladı. Kayabaş, çalıştayın sadece sorun tespitiyle sınırlı kalmayıp, ortaya çıkacak önerilerin raporda kalmayarak somut projelere ve ortak çalışma takvimine dönüşmesini istediklerini belirtti ve bu yaklaşımı kentin gelecek nesillere bırakacağı yaşam kalitesine bağladı.

belediyenin iklim ve enerji yaklaşımı

Kayabaş, Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin iklim değişikliğiyle mücadeledeki adımlarını aktardı. Belediyenin Belediye Başkanları Küresel İklim ve Enerji Sözleşmesine taraf olduğu, Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı (SECAP)'ını güncellediği ve sera gazı emisyonlarını ISO 14064-1 standardı kapsamında hesapladığını söyledi. Ayrıca enerji verimliliği çalışmalarının ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi çerçevesinde sürdürüldüğü belirtildi.

enerji ve emisyon ölçümleri:

Belediye uygulamalarının, sadece idari bir gereklilikten öte kente enerji verimliliği ve emisyon azalışı getirmeyi hedeflediği ifade edildi. Kayabaş, bu çalışmaların yerel hizmetlerin ötesinde kent yaşamına ve sağlık ile ekonomik sürdürülebilirliğe katkı sağlayacağını vurguladı.

su yönetimi ve tarımsal öncelikler

Manisa’nın tarımsal yapısı nedeniyle su kaynaklarının korunmasının öncelikli olduğunu söyleyen Kayabaş, kuraklık, yeraltı su baskısı ve değişen iklim koşullarının günlük yaşamı etkilediğini belirtti. Suyun tasarruflu kullanımı, kayıp-kaçağın azaltılması, sulamada verimliliğin artırılması ve alternatif su kaynaklarının değerlendirilmesi gerektiği ifade edildi.

Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen uygulamalar arasında kurakçıl peyzaj uygulamaları, damlama sulama sistemleri, tarımsal erken uyarı sistemleri, hayvan içme suyu göletleri ve orman yangınlarına erken müdahale için yapay zekâ destekli termal kamera uygulamaları sayıldı. Kent merkezlerinde aşırı sıcaklık etkisini azaltmak amacıyla yeşil alan ve doğa temelli çözümlere öncelik verildiği dile getirildi.

kurum görüşleri ve yerel potansiyel:

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Faik Gürocak, Manisa’nın güçlü sanayi yapısı ve geniş tarımsal üretim alanlarının atık yönetimi açısından önemli bir potansiyel oluşturduğunu söyledi; bu potansiyelin doğru değerlendirilmesinin altı çizildi. Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Karayılan, çalıştaydaki 15 tematik masada ilin mevcut durumunun ve ihtiyaçlarının ele alınacağını belirtti. Celal Bayar Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kadir Ay ise emeği geçen kurumlara teşekkür ederek fikirlerin somut projelere dönüşmesini diledi.

Manisa Vali Yardımcısı Cemil Kılınç geri dönüşüm oranındaki gelişmeye dikkat çekti; 2017’de yüzde 13 olan oranın 2025 itibarıyla yüzde 37’ye yükseldiğini vurguladı ve bu artışın çevre politikaları açısından önemine işaret etti.

tematik masalar ve takip süreci

Çalıştay kapsamında iklim ve afet yönetimi, su yönetimi ve sulama verimliliği, tarım ve gıda, ambalaj ve plastik atıklar, sanayi ve dönüşüm ekonomisi, enerji ve ulaşım dönüşümü, kamusal alanlar, turizm, kamu kurumlarında sıfır atık, kültürel ve toplumsal dönüşüm ile dijitalleşme gibi başlıklarda toplam 15 tematik masa çalışması gerçekleştirildi. Katılımcılar, her masada Manisa’nın önceliklerini ve uygulanabilir çözüm önerilerini tartışarak, bundan sonra atılacak adımlar için sorumluluk paylaşımı ve takvim oluşturulması gerektiği görüşünde birleşti.

Çalıştayın çıktılarının izlenmesi, önerilerin projeye dönüştürülmesi ve kurumlar arası koordinasyonun sağlanması önümüzdeki dönemde takip edilecek ana başlıklar olarak belirlendi.

SIFIR ATIK VAKFI TARAFINDAN 81 İLDE HAYATA GEÇİRİLMESİ PLANLANAN "TÜRKİYE SIFIR ATIK, ÇEVRE VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ÇALIŞTAYLARI" KAPSAMINDA MANİSA SIFIR ATIK ÇALIŞTAYI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.