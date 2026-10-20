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Manisa çevre müdürlüğü sağlıklı yaşamı iş yerine taşıdı

Manisa Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, sağlıklı beslenme ve fiziksel aktiviteyi destekleyen uygulamalarla iş yeri belgesi aldı.

GİRİŞ: 20 Ekim 2026 - 14:37

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EDİTÖR: Serkan Varol

Manisa çevre müdürlüğü sağlıklı yaşamı iş yerine taşıdı

belge sunumu ve yetkililer:

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Manisa İl Müdürlüğü, sağlıklı beslenme alışkanlıkları ve fiziksel aktiviteyi destekleyen uygulamalarıyla 'Beslenme Dostu ve Fiziksel Aktiviteyi Destekleyen İş Yeri' belgesine layık görüldü. Belge, Manisa İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Mehmet Fatih Zeren tarafından İl Müdürü Faik Gürocak'a takdim edildi.

program kapsamında değerlendirme:

Söz konusu değerlendirme, Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülen 'Beslenme Dostu ve Fiziksel Aktiviteyi Destekleyen İş Yeri Programı' çerçevesinde gerçekleştirildi. Manisa İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirme sonucunda müdürlüğün, programa ilişkin kriterleri başarıyla karşılaması belge verilmesinin temel gerekçesi oldu.

uygulama alanları ve hedefler:

Programın rehberi doğrultusunda iş yerlerinde yapılan düzenlemeler; sağlıklı beslenme alışkanlıklarının yaygınlaştırılması, fiziksel aktivitenin artırılması ve çalışanlarda sağlıklı yaşam kültürünün geliştirilmesi yönünde odaklanıyor. Bu çerçevede müdürlükte uygulanan uygulamaların, çalışanların günlük yaşamlarına olumlu etkiler sağlaması hedefleniyor.

Belgeyle amaçlanan, benzer uygulamaların diğer kamu kurum ve kuruluşlarına örnek teşkil ederek yaygınlaşmasına katkı sunmak ve iş yerlerinde çalışan sağlığını destekleyen uygulamaların kalıcılığını sağlamaktır.

ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ MANİSA İL MÜDÜRLÜĞÜ, SAĞLIKLI BESLENME ALIŞKANLIKLARINI VE...

ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ MANİSA İL MÜDÜRLÜĞÜ, SAĞLIKLI BESLENME ALIŞKANLIKLARINI VE FİZİKSEL AKTİVİTEYİ DESTEKLEYEN UYGULAMALARIYLA "BESLENME DOSTU VE FİZİKSEL AKTİVİTEYİ DESTEKLEYEN İŞ YERİ" BELGESİ ALMAYA HAK KAZANDI. BELGE, MANİSA İL SAĞLIK MÜDÜRÜ UZM. DR. MEHMET FATİH ZEREN (SAĞDAKİ) TARAFINDAN İL MÜDÜRÜ FAİK GÜROCAK’A (SOLDAKİ) TAKDİM EDİLDİ.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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