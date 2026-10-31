Manisa FK sahasında Sylla ile geriye gelerek 2-1 kazandı

Manisa FK 2-1 Batman Petrolspor

Trendyol 1. Lig’in 13. hafta karşılaşmasında Manisa FK, 19 Mayıs Stadı’nda konuk ettiği Batman Petrolspor’u 2-1 yendi. Maç, ev sahibinin oyunu toparlaması ve Sylla'nın ikinci yarıda bulduğu kritik gollerle Manisa lehine sonuçlandı.

maçtan dakikalar:

16. dakikada Oğuz’un vuruşunda top Manisa savunmasından döndü; dönen topu iyi takip eden Pedrinho meşin yuvarlağı ağlarla buluşturarak Batman Petrolspor'u 1-0 öne geçirdi.

19. dakikada Gökhan’ın pasında kaleci Vedat ile karşı karşıya kalan Biron’un şutu, savunma tarafından kale çizgisi önünde kornere gönderildi. İlk yarının son bölümlerinde ataklar devam etti ve 35. dakikada Osman Kahraman’ın ortasında Sylla'nın vuruşu direkten döndü; Sylla dönen topu tamamlayarak skoru 1-1 yaptı.

İkinci yarıda 53. dakikada Sylla, Ömürcan’ın hatalı pasını değerlendirip kaleci Birkan’la karşı karşıya kaldı; ceza yayından yapılan vuruşta Birkan gole izin vermedi. Ancak 63. dakikada Herelle’nin uzun pasında Benrahou’nun topuk pasını takip eden Anziani’nin şutunda top direkten döndü; dönen topu takip eden Sylla, kafa vuruşuyla ağları sarsarak maçın skorunu 2-1 yaptı ve Manisa'yı galibiyete taşıdı.