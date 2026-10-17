Manisa kaza bilançosu 12’ye yükseldi: ağır yaralanan yolcu hayatını kaybetti

Kaza ve yaralıların durumu:

Manisa’nın Akhisar ilçesinde 11 Ekim’de gerçekleşen tur otobüsü kazasında ağır yaralanan 70 yaşındaki Zülfiye Arıca, tedavi gördüğü hastanede 6 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Arıca’nın vefatıyla kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 12 oldu.

Kaza ayrıntıları:

Kaza, Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu’nun Akhisar Gişeleri mevkiinde meydana geldi. Bursa’dan Denizli’ye giden 16 AED 124 plakalı tur otobüsüne, sürücüsü M.A. yönetimindeki otobüse, H.K. idaresindeki 78 YD 559 plakalı çekici çarptı. Kazada ilk belirlemelere göre olay yerinde 11 kişi yaşamını yitirmiş, 26 kişi yaralanmıştı.

Hastanedeki süreç ve cenaze işlemleri:

Ağır yaralanan Zülfiye Arıca, kazanın ardından Manisa Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınmıştı. Doktorların müdahalelerine rağmen Arıca kurtarılamayarak hastanenin morguna kaldırıldı. Yaralılardan bazıları tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildi.

Kazada yaralananlardan toplam 13 kişinin tedavileri tamamlanarak taburcu edildiği, kalan yaralıların ise hastanelerde tedavilerinin sürdüğü bildirildi.

Soruşturma ve adli süreç:

Kazanın ardından gözaltına alınan tur otobüsü sürücüsü M.A. ile çekici sürücüsü H.K. tutuklandı. Otobüsün sahibi ve yedek sürücüsü M.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

MANİSA’NIN AKHİSAR İLÇESİNDE 11 KİŞİNİN HAYATINI KAYBETTİĞİ, 26 KİŞİNİN YARALANDIĞI OTOBÜS KAZASINDA AĞIR YARALANAN 70 YAŞINDAKİ ZÜLFİYE ARICA, 6 GÜNLÜK YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ. ARICA'NIN VEFATIYLA KAZADA HAYATINI KAYBEDENLERİN SAYISI 12'YE YÜKSELDİ.