Tarsus'ta ortak karar: 2027 bütçesi ve meydan projesi onaylandı

Tarsus Belediye Meclisi'nin ekim ayı ikinci birleşiminde, 2027 mali yılı performans programı ve bütçe teklifi görüşülerek oy birliğiyle kabul edildi. Toplantıda ayrıca eski kaymakamlık alanında planlanan meydan projesi, belediye harcamalarına ilişkin tartışmalar ve 3. Uluslararası Tarsus Sarıulak Zeytin Festivali yer aldı.

meclis kararı ve bütçe süreci:

Toplantıya başkanlık eden Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç, 2027 yılı performans programı ve bütçe teklifinin detaylarının görüşülmesinin ardından meclisin ortak kararıyla onaylandığını duyurdu. Kararın birlik içinde alınması, belediye yönetiminin önümüzdeki yıl için planlarını yürütürken meclis desteğiyle ilerleyeceğinin işareti olarak değerlendirildi.

eski kaymakamlık alanı meydan projesi:

Başkan Boltaç, eski kaymakamlık binasının bulunduğu alanın yaklaşık 3 bin 600 metrekarelik bir meydana dönüştürülmesi için proje hazırlandığını belirtti. Alanda talep edilen kazı çalışmaları nedeniyle sürecin uzadığını ifade eden Boltaç, kentte hizmet yapmak isteyenlerin önünün açılması gerektiğini vurgulayarak şunları söyledi: "Ben bundan sonra bu kente çivi çakmayan arkadaşları milletime şikayet edeceğim. Bu kente hizmet etmek isteyen insanların önüne taş koymayın. Önünü açın, bırakın takdiri millet versin."

belediye harcamaları ve şeffaflık:

Toplantıda belediyenin doğrudan temin yöntemiyle gerçekleştirdiği alımlara ilişkin sosyal medyada gündeme gelen iddialar da ele alındı. Boltaç, doğrudan teminin yasal bir satın alma yöntemi olduğunu, işlemlerin elektronik sistem üzerinden izlenebildiğini belirtti ve belediye kaynaklarının korunmasına dair hassasiyetini vurguladı: "Ben Tarsus Belediyesinin yetim hakkını kimseye yedirmem". Bu açıklama, harcamaların şeffaflığı ve hesap verebilirliğinin korunacağı mesajını içerdi.

sarıulak zeytin festivali:

Tarsus'un yerel değeri Sarıulak zeytininin tanıtımı ve üreticilerin desteklenmesi amacıyla düzenlenen 3. Uluslararası Tarsus Sarıulak Zeytin Festivali, 23-25 Ekim 2026 tarihlerinde Kubat Paşa Medresesi Meydanı (Yeryüzü Pazarı)nda gerçekleştirilecek. Festivalde üretici stantları, söyleşiler, atölyeler ve çeşitli etkinlikler yer alacak. Boltaç, hasadın bereketli geçtiğini ifade ederek üreticilerin emeklerinin karşılığını almasını diledi ve tüm hemşehrileri festivale davet etti.

Gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından meclis toplantısı sona erdi.

TARSUS BELEDİYE MECLİSİNİN EKİM AYI İKİNCİ BİRLEŞİMİNDE 2027 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI VE BÜTÇE TEKLİFİ OY BİRLİĞİYLE KABUL EDİLDİ.