Manisa ve İzmir'de 15 kırsal projeye 228 milyon TL hibe ile altyapı yatırımı

TKDK desteğiyle bölgesel üretim ve işleme altyapısı güçlendiriliyor:

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu'nun IPARD III Programı 11. Başvuru Çağrısı kapsamında ülke genelinde hibe almaya hak kazanan 95 proje arasında, Manisa ve İzmir bölgesinden 15 proje yer aldı. Bu projelerin toplam yatırım tutarı yaklaşık 228 milyon TL olarak raporlandı ve yatırım alanına bağlı olarak yüzde 50 ile yüzde 70 arasında değişen oranlarda hibe desteği sağlanacak.

Proje türleri ve hedefleri:

Söz konusu yatırımlar arasında süt işleme tesisleri, soğuk hava depoları ve zeytinyağı üretim tesisleri bulunuyor. Süt işleme tesisleriyle üretim kapasitesinin artırılması ve süt ürünlerine katma değer kazandırılması; soğuk hava depolarıyla tarımsal ürünlerin uygun şartlarda muhafaza edilerek ürün kayıplarının azaltılması; zeytinyağı tesisleriyle ise bölgenin zeytin potansiyelinin daha etkin değerlendirilmesi amaçlanıyor.

Hibe oranları, kooperatifler ve yatırım dağılımı:

Projelerin desteklenme oranı, yatırım konusu ve program şartlarına göre yüzde 50 ile yüzde 70 arasında değişecek. Manisa ve İzmir bölgesinden seçilen 15 yatırım, Türkiye genelinde destek almaya hak kazanan projelerin yaklaşık yüzde 15,8'ini oluşturuyor. Başvurular arasında kooperatiflerin yer alması, üreticilerin ortak yatırımlarla örgütlenmesini ve üretim-pazarlama süreçlerinin güçlenmesini sağlayacak bir unsur olarak öne çıkıyor.

Kırsal kalkınmaya beklenen katkılar:

TKDK Manisa İl Koordinatörlüğü ile İzmir İrtibat Ofisi sorumluluk alanındaki projelerin sözleşme süreçleri tamamlandıktan sonra uygulamaya geçirilmesi planlanıyor. Uygulamaya geçilmesi halinde altyapı yatırımlarının; üretim kapasitelerini artırma, işleme ve depolama zincirini güçlendirme ve kırsal ekonomiye doğrudan katkı sağlama gibi etkileri olması bekleniyor.

Genel olarak desteklerin, yeni yatırımların hayata geçirilmesini, modern teknolojilerin üretim süreçlerine entegrasyonunu ve tarımsal işletmelerin rekabet gücünün yükseltilmesini hedeflediği vurgulanıyor. Manisa ve İzmir'deki projelerin tamamlanmasıyla bölgedeki tarımsal üretim ile işleme sanayisi arasındaki bağın güçlenmesi amaçlanıyor.

TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMUNUN (TKDK) IPARD III PROGRAMI 11. BAŞVURU ÇAĞRISI KAPSAMINDA TÜRKİYE GENELİNDE HİBE DESTEĞİ ALMAYA HAK KAZANAN 95 PROJE ARASINDA MANİSA VE İZMİR BÖLGESİNDEN 15 PROJE YER ALDI. YAKLAŞIK 228 MİLYON TL YATIRIM TUTARINA SAHİP PROJELERE, YATIRIM ALANINA GÖRE YÜZDE 50 İLE YÜZDE 70 ARASINDA HİBE DESTEĞİ SAĞLANACAK.