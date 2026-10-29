Simav’da üç nesildir süregelen tatlı ve dondurmacılık geleneği

üç nesilli lezzet mirası:

Kütahya'nın Simav ilçesinde bir aile işletmesi, dededen toruna uzanan çalışma disiplini ve üretim anlayışıyla dikkat çekiyor. İşletmeyi kuran büyükbaba döneminden bugüne labirenti andıran sokaklardan geçen ticari yaşam, bugün Latif Hodo tarafından aynı titizlikle yürütülüyor. Aile mesleği, sadece yaz sezonunun değil kış aylarının da üretimini kapsayacak şekilde devam ediyor.

gerçek meyve ve yöresel tatlar:

Hodo, üretimin tamamının işletme bünyesinde yapıldığını vurguluyor ve ürünlerinde katkı maddesinden kaçındıklarını söylüyor. Gerçek meyveler kullanılarak hazırlanan dondurmalar, Simav'a özgü tatlarla zenginleştiriliyor; özellikle ilçenin meşhur kestane ve ceviz lezzetleri dondurma çeşitlerinde öne çıkıyor. Bu yaklaşım, hem geleneksel tarifleri koruyor hem de müşterilere farklı mevsimlerde bile doğal tatlar sunuyor.

İşletmede hem dondurma hem de çeşitli tatlılar hazırlanıyor. Üretimin el yapımı ve küçük ölçekli olması, lezzet tutarlılığını sağlarken müşteri ilişkilerinde de aile sıcaklığını koruyor.

ilçenin değişen yüzü ve aile hikayesi:

Latif Hodo, Simav'da doğup büyüdüğünü, ilçenin fiziksel ve ticari dokusunun zaman içinde değiştiğini anlatıyor. Eskiden daha dar olan caddelerin genişletilmesiyle mağazaların küçüldüğünü, bunun ticaret yapısını ve iş yeri düzenini etkilediğini belirtiyor. Bu dönüşüm, geleneksel üretim anlayışını sürdürme çabalarını da şekillendiriyor.

Aile işinin üç nesil boyunca yaşatılması, Hodo için kişisel bir anlam taşıyor. Dededen babaya, babadan kendisine aktarılan bilgi birikimiyle sürdürdüğü işi korumanın yanı sıra çocuklarının meslek tercihleri de farklı yönlerde: çocuklarının doktorluk, avukatlık ve mühendislik gibi alanlarda çalıştığını, ailenin meslek çeşitliliğinin yeni kuşaklarda başka yollar bulduğunu ifade ediyor. Buna rağmen işletme, nesiller arası bağın ve yerel lezzet kültürünün bir yansıması olarak faaliyetini sürdürüyor.

Simav'daki bu küçük işletme, yöresel ürünleri modern tüketici beklentileriyle buluşturarak hem bölge kimliğini koruyor hem de sürdürülebilir bir aile geleneğini günümüze taşımaya devam ediyor.

DONDURMACILIK MESLEĞİNİ BABASINDAN ÖĞRENDİĞİNİ BELİRTEN LATİF HODO, ÜRETİMİN TAMAMINI KENDİLERİNİN YAPTIĞINI SÖYLEDİ.