Dolar 49,8341 +0,06%
Euro 55,6335 +0,10%
Bist 11.165,44 +0,13%
Altın Gram 6.477,22 -0,22%
EUR/USD 1,1143 -0,12%
Brent Petrol 110,17 -1,32%
--°

Simav’da üç nesildir süregelen tatlı ve dondurmacılık geleneği

Simav'da Latif Hodo, dedesinden babasına geçen aile işletmesinde üç nesildir tatlı ve dondurmacılık geleneğini gerçek meyvelerle sürdürüyor.

GİRİŞ: 29 Ekim 2026 - 11:38

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Berk Doğan

Simav’da üç nesildir süregelen tatlı ve dondurmacılık geleneği

üç nesilli lezzet mirası:

Kütahya'nın Simav ilçesinde bir aile işletmesi, dededen toruna uzanan çalışma disiplini ve üretim anlayışıyla dikkat çekiyor. İşletmeyi kuran büyükbaba döneminden bugüne labirenti andıran sokaklardan geçen ticari yaşam, bugün Latif Hodo tarafından aynı titizlikle yürütülüyor. Aile mesleği, sadece yaz sezonunun değil kış aylarının da üretimini kapsayacak şekilde devam ediyor.

gerçek meyve ve yöresel tatlar:

Hodo, üretimin tamamının işletme bünyesinde yapıldığını vurguluyor ve ürünlerinde katkı maddesinden kaçındıklarını söylüyor. Gerçek meyveler kullanılarak hazırlanan dondurmalar, Simav'a özgü tatlarla zenginleştiriliyor; özellikle ilçenin meşhur kestane ve ceviz lezzetleri dondurma çeşitlerinde öne çıkıyor. Bu yaklaşım, hem geleneksel tarifleri koruyor hem de müşterilere farklı mevsimlerde bile doğal tatlar sunuyor.

İşletmede hem dondurma hem de çeşitli tatlılar hazırlanıyor. Üretimin el yapımı ve küçük ölçekli olması, lezzet tutarlılığını sağlarken müşteri ilişkilerinde de aile sıcaklığını koruyor.

ilçenin değişen yüzü ve aile hikayesi:

Latif Hodo, Simav'da doğup büyüdüğünü, ilçenin fiziksel ve ticari dokusunun zaman içinde değiştiğini anlatıyor. Eskiden daha dar olan caddelerin genişletilmesiyle mağazaların küçüldüğünü, bunun ticaret yapısını ve iş yeri düzenini etkilediğini belirtiyor. Bu dönüşüm, geleneksel üretim anlayışını sürdürme çabalarını da şekillendiriyor.

Aile işinin üç nesil boyunca yaşatılması, Hodo için kişisel bir anlam taşıyor. Dededen babaya, babadan kendisine aktarılan bilgi birikimiyle sürdürdüğü işi korumanın yanı sıra çocuklarının meslek tercihleri de farklı yönlerde: çocuklarının doktorluk, avukatlık ve mühendislik gibi alanlarda çalıştığını, ailenin meslek çeşitliliğinin yeni kuşaklarda başka yollar bulduğunu ifade ediyor. Buna rağmen işletme, nesiller arası bağın ve yerel lezzet kültürünün bir yansıması olarak faaliyetini sürdürüyor.

Simav'daki bu küçük işletme, yöresel ürünleri modern tüketici beklentileriyle buluşturarak hem bölge kimliğini koruyor hem de sürdürülebilir bir aile geleneğini günümüze taşımaya devam ediyor.

DONDURMACILIK MESLEĞİNİ BABASINDAN ÖĞRENDİĞİNİ BELİRTEN LATİF HODO, ÜRETİMİN TAMAMINI KENDİLERİNİN...

DONDURMACILIK MESLEĞİNİ BABASINDAN ÖĞRENDİĞİNİ BELİRTEN LATİF HODO, ÜRETİMİN TAMAMINI KENDİLERİNİN YAPTIĞINI SÖYLEDİ.

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Pancar üreticisinden zarar iddialarına sert yanıt: 'külliyen yalan'
images

Dağlardan sofralara: Aydın kestanesinde sezon kapandı
images

Erzurum için ulaşım ve lojistik hamlesi: koridorlar, tren ve Palandöken’in etkin...
images

Manisa ve İzmir'de 15 kırsal projeye 228 milyon TL hibe ile altyapı yatırımı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

İnegöl'de 103 öğretmenin sahnesi 29 Ekim'de yedi yöreden folklorla coştu

Mardin'de cumhuriyetin 103. yılı törenle kutlandı

Afyonkarahisar'da cumhuriyetin 103. yılı coşkuyla kutlandı

Yozgat'ta Cumhuriyet Bayramı coşkusu yediden yetmişe taşındı

TREND HABERLER

Sivas'ta diş hekimi Mehmet Sarıkuş Eypio'ya benzerliğiyle hastaların ilgi odağı

Ankara'da parkta akran cinayeti iddiası: iki ailenin kan davası gündemde

Pazaryeri'nde kurumlararası voleybolda eğitim müdürlüğü şampiyonluğu kazandı

Danla Bilic evinde yaşadığı rahatsızlık ve müdahale anlarını takipçileriyle paylaştı

Bölgesel kalkınmada politika değişimi şart: teşvikler tek başına yetmiyor

Muğla'nın arama kurtarma köpekleri Afyonkarahisar sınavını başarıyla tamamladı

sahte rapor tuzağı: ikinci el araç alımında yapay zekaya dikkat

Antalya'da kurulacak masalar barışçıl diplomasiyle iklim eylemine yön verecek