Erzurum için ulaşım ve lojistik hamlesi: koridorlar, tren ve Palandöken’in etkinleşmesi

erzurumun ulaşım gündemi:

Erzurumlu iş insanı Şevket Demir, Zengezur Koridoru, hızlı tren projeleri ve Palandöken Lojistik Merkezi üzerine yaptığı değerlendirmelerde kentin sahip olduğu stratejik konumun yeterince kullanılmadığını söyledi. 2 Ekim 2026 tarihinde ERVAK tarafından düzenlenen 30. Sultan Sekisi toplantısına atıf yapan Demir, toplantıda uzmanlarca aktarılan bilgilerin önemine dikkat çekti ancak bu konuların Erzurum özelinde yeterince tartışılmadığını belirtti.

Demir, Zengezur Koridoru'nun sadece ekonomik değil, Türkiye ile Türk dünyası arasında yeni ulaşım ve iletişim bağlantıları kurma açısından da büyük önem taşıdığını; bu güzergâha aynı zamanda bir Turan yolu perspektifiyle bakılması gerektiğini vurguladı. Koridorun kara ve demiryolu inşaatlarının sürdüğünü ve hizmete açılmasının 2029-2030 yılları arasında öngörüldüğünü ifade etti.

orta koridor ve güzergâh alternatifleri:

Demir, Çin’in Avrupa’ya uzun denizyolu taşımacılığına alternatif arayışlarında Türkiye üzerinden geçen Orta Koridor’un öne çıktığını belirtti. Bugün Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu ile Azerbaycan ve Türk Cumhuriyetleri arasındaki ulaşımın sağlandığını, ayrıca Bakü-Zengezur-Nahçıvan-Iğdır-Kars güzergâhının ikinci bir alternatif oluşturduğunu söyledi. İlk güzergâhın yaklaşık 820 kilometre, ikincisinin ise yaklaşık 600-650 kilometre uzunluğunda olmasının öngörüldüğünü aktardı.

Her iki hattın Kars’tan sonra Erzurum üzerinden Anadolu’ya katılarak İstanbul Halkalı, Edirne Kapıkule ve Bulgaristan üzerinden Avrupa demiryolu ağına, hatta Londra’ya kadar uzanan bir ulaşım zincirine bağlandığını belirten Demir, bu hatların sadece ulaştırma değil ticaret, ithalat-ihracat, turizm ve kültürel ilişkiler açısından da fırsatlar sunduğunu ve Erzurum’un hattın en önemli duraklarından biri olduğunu söyledi.

yüksek hızlı tren ve altyapı ayrımı:

Demir, yapılan demiryolu çalışmalarının yüksek hızlı tren yatırımı sayılmaması gerektiğini; bu çalışmaların mevcut hatların bakım, onarım ve modernizasyonunu kapsadığını aktardı. Mevcut veya yüksek standartlı demiryollarının yük ve yolcu taşımacılığını aynı hat üzerinde sağlayabildiğini ve saatte 200 kilometre hıza ulaşabildiğini, oysa yüksek hızlı tren hatlarının yeni hat ve farklı teknik özellikler gerektirdiğini, yüksek hızlı trenin ise saatte 240 kilometre ve üzeri hızlarla değerlendirildiğini söyledi.

Bu çerçevede Demir, Erzurum-Erzincan (173 kilometre) hattı için proje çalışmalarının sürdüğünü, Kars-Erzurum (208 kilometre) hattının ihalesinin Haziran 2026’da yapıldığını, Dilucu-Kars arasındaki 224 kilometrelik hattın temelinin Ağustos 2026’da atıldığını ve Kars ile Sivas-Divriği arasındaki 660 kilometrelik hat için Dünya Bankası finansmanı sağlandığını hatırlattı. Ancak tüm bu yatırım ve modernizasyonların Erzurum’un yüksek hızlı tren beklentisinin yerine geçemeyeceğini vurguladı.

palandöken lojistik merkezi ve kent ekonomisi:

Erzurum’un coğrafi konumunun dış ticaret açısından önemli avantajlar sunduğunu belirten Demir, kentin tarihsel olarak İpek Yolu, Baharat Yolu ve Kürk Yolu gibi güzergâhlardan geçtiğini ve bugün Palandöken Lojistik Merkezi’nin modern karşılığı olduğunu söyledi. TCDD tarafından Erzurum 1. Organize Sanayi Bölgesi’nin kuzeyinde, hemen bitişiğinde kurulan ve yaklaşık 350 bin dönümlük arazide yer alan lojistik merkezin daha etkin kullanılması gerektiğini ifade etti.

Demir, TCDD 9. Bölge Müdürü Yunus Yeşilyurt ile gerçekleştirdiği görüşmelere atıfla, Erzurum’un ithalat ve ihracat bakımından yeterli seviyede olmadığını ve lojistik merkezden gerektiği ölçüde yararlanılamadığını aktardı. Kars’tan gelen ve Kars’a giden trenlerin yıllardır Palandöken’e uğramadan yoluna devam ettiğini, bu noktada Kars Lojistik Merkezi’nin Erzurum’un gerisinde olmasının düşündürücü olduğunu söyledi. Demir, Çin’den batıya ve batıdan Çin’e giden trenlere Erzurum’dan da ürün yüklenmesi ve şehirde yük indirilmesi gerektiğini belirtti: Erzurum trenlerin sadece seyircisi olmamalı.

Palandöken’in gerçek bir lojistik köy hâline gelmesi gerektiğini vurgulayan Demir, bu çerçevede yük terminalleri, depolar, antrepolar, soğuk hava depoları, oteller, restoranlar, yerli ve yabancı firma ofisleri, banka şubeleri, tarım ve hayvancılığa yönelik depolar, yolcu terminalleri ve taşımacılık firmalarıyla entegrasyon gerektiğini söyledi. Gümrük binasının lojistik merkezden kilometrelerce uzakta inşa edilmiş olmasını eleştirdi ve bu eksikliğin giderilmesinin zaman alacağını belirtti.

tarım, hayvancılık ve öncelikler:

Sanayi ve teknoloji üretimi gelişene kadar Erzurum’un en önemli ihracat potansiyellerinden birinin tarım ve hayvancılık olduğunu belirten Demir, üretim gücünün artırılmasının ve tarım-hayvancılık potansiyelinin değerlendirilmesinin kentin küresel ekonomiyle bütünleşmesi için zorunlu olduğunu söyledi. Devlet destekli lokomotif yatırımların ekonomik canlandırma açısından önemine de değindi.

Değerlendirmesini yüksek hızlı tren talebine yeniden vurgu yaparak sonlandıran Demir, yüksek standartlı demiryolu yatırımlarını desteklediklerini ancak bunların yüksek hızlı tren beklentisinin yerini tutamayacağını söyledi. Mevcut modernizasyonların tamamlanmasının ardından yüksek hızlı tren hattının da yapılması gerektiğini, bunun Erzurum için öncelikli, vazgeçilmez ve müktesep bir hak olduğunu belirtti.

Not: Haber metninde aktarılan tüm sayısal veriler, tarih ve isimler Şevket Demir’in değerlendirmelerine dayanmaktadır.

ZENGEZUR KORİDORU, HIZLI TREN VE PALANDÖKEN LOJİSTİK MERKEZİ’NE İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELERDE BULUNAN ERZURUMLU İŞ İNSANI ŞEVKET DEMİR, ERZURUM’UN SAHİP OLDUĞU STRATEJİK KONUMDAN YETERİNCE YARARLANAMADIĞINA DİKKAT ÇEKTİ.