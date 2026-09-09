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Manisa'da aile içi şiddet: baba eşi ve kızını bıçakladı

Salihli'de Keli Mahallesi'nde 51 yaşındaki D.K., çıkan kavgada eşi 52 yaşındaki N.K. ve 24 yaşındaki kızı N.K.'yi bıçakladı; kız ağır, şüpheli gözaltında.

GİRİŞ: 09 Eylül 2026 - 14:18

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Manisa'da aile içi şiddet: baba eşi ve kızını bıçakladı

olayın gelişimi:

Manisa'nın Salihli ilçesi Keli Mahallesi'nde dün gece aile içinde çıkan tartışma kanlı bitti. İddiaya göre, 51 yaşındaki D.K. evdeki kavgada eşi 52 yaşındaki N.K. ile 24 yaşındaki kızını, yine N.K. (24), bıçakla yaraladı. Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

müdahale ve tedavi:

Sahadaki sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı anne ve kız ambulanslarla Salihli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastane kaynaklarından edinilen bilgiye göre kızın sağlık durumu ağır olarak değerlendiriliyor; anneye de tedavi uygulandı. Olay yerindeki ilk müdahale ve hastanedeki tedavi süreci devam ediyor.

soruşturma ve gözaltı işlemleri:

Olayın ardından şüpheli D.K., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından şüphelinin adliyeye sevk edileceği bildirildi. Olayla ilgili olarak adli ve idari soruşturma başlatıldı; kolluk kuvvetleri delil toplama ve ifadelerin alınmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

MANİSA’NIN SALİHLİ İLÇESİ KELİ MAHALLESİ’NDE DÜN GECE MEYDANA GELEN KORKUNÇ OLAYDA BİR KİŞİ, EŞİ...

MANİSA’NIN SALİHLİ İLÇESİ KELİ MAHALLESİ’NDE DÜN GECE MEYDANA GELEN KORKUNÇ OLAYDA BİR KİŞİ, EŞİ İLE KIZINI BIÇAKLAYARAK YARALADI. HASTANEYE KALDIRILAN KIZIN DURUMUNUN AĞIR OLDUĞU ÖĞRENİLİRKEN, ŞÜPHELİ BABA POLİS EKİPLERİNCE GÖZALTINA ALINDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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