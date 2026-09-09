Manisa'da çay bahçesine yerleştirilen gizli kamera iddiası sonrası işletmeci gözaltına alındı

Manisa'nın Şehzadeler ilçesine bağlı Yarhasanlar Mahallesi'ndeki bir aile çay bahçesinde, erkekler tuvaletinde gizli kamera bulundu. Tuvaleti kullanan müşterilerin düzenek farkını bildirmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

emniyet incelemesi ve bulgular:

Polis ekiplerinin yaptığı incelemede, tuvalet alanına gizlenmiş ve görüntüleri uzaktan aktarabilen bir kamera düzeneği tespit edildi. Ekipler, kamera sisteminin canlı yayın ve kayıt özellikleri taşıdığını belirledi.

Soruşturmayı derinleştiren ekipler, kameranın çay bahçesi işletmecisi tarafından konulduğu yönünde bulgulara ulaştı ve görüntülerin depolandığı bir bilgisayar tespit etti. Bilgisayarda ilgili görüntülere rastlanması üzerine işletme sahibi gözaltına alındı.

soruşturmanın seyri ve beklenti:

Olayla ilgili adli sürecin başlatıldığı, emniyetin delil toplama çalışmalarını sürdürdüğü, ifadelerin alınmasının ardından gerekli yasal işlemlerin uygulanacağı bildirildi. İşletmeci gözaltına alındı ve soruşturma devam ediyor.

Yetkililer, benzer şüpheli durumlarda vakit kaybetmeden güvenlik birimlerine bildirim yapılması gerektiğini vurguladı; olayla ilgili yeni gelişmeler kamuoyuna iletilecek.

MANİSA’NIN ŞEHZADELER İLÇESİNDE BİR AİLE ÇAY BAHÇESİNİN ERKEKLER TUVALETİNDE GİZLİ KAMERA KONULDUĞU TESPİT EDİLİRKEN, İŞLETMECİ POLİS EKİPLERİ TARAFINDAN GÖZALTINA ALINDI.