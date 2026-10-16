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Manisa'da çöp ev temizliği sonrası 75 yaşındaki ev sahibi uyarıldı

Yunusemre'de bir apartman dairesindeki çöp evden belediye ekipleri CİMER ihbarı üzerine 6 kamyon atık çıkardı; daire ilaçlandı, ev sahibi uyarıldı.

GİRİŞ: 16 Ekim 2026 - 15:16

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Manisa'da çöp ev temizliği sonrası 75 yaşındaki ev sahibi uyarıldı

Yunusemre'de belediye ekipleri müdahalesi:

Yunusemre Belediyesi'ne bağlı Zabıta ve Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, Merkezefendi Mahallesi 3905 Sokak'taki bir apartmanın zemin katında biriken atıklar nedeniyle gelen CİMER ihbarı üzerine adrese giderek temizlik çalışması başlattı. Yapılan müdahalede, adreste biriktirilen atıklar tahliye edilerek toplam 6 kamyon çöp çıkarıldı.

İlaçlama ve halk sağlığı önlemleri:

Atıkların tahliyesinin ardından dairede detaylı ilaçlama yapıldı. Müdahale, bölgedeki kötü koku ile böcek ve fare şikayetlerine yönelik halk sağlığı önlemlerinin parçası olarak gerçekleştirildi.

Ev sahibiyle görüşme ve yapılan uyarılar:

Çalışma sırasında Zabıta Müdürü Türker Aybey de ekiplerle birlikte adreste bulunarak 75 yaşındaki ev sahibi B. A. ile görüştü. Ev sahibi, atıkları satmak amacıyla biriktirdiğini ifade etti; ekipler tarafından ev içinde atık biriktirilmemesi konusunda gerekli uyarılar yapıldı.

YUNUSEMRE İLÇESİNDE KÖTÜ KOKU VE HAŞERE ŞİKAYETLERİNE NEDEN OLAN DAİREDE BELEDİYE EKİPLERİ...

YUNUSEMRE İLÇESİNDE KÖTÜ KOKU VE HAŞERE ŞİKAYETLERİNE NEDEN OLAN DAİREDE BELEDİYE EKİPLERİ TEMİZLİK ÇALIŞMASI YAPTI. MERKEZEFENDİ MAHALLESİ’NDEKİ EVDEN 6 KAMYON ATIK ÇIKARILIRKEN, DAİRE İLAÇLANDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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