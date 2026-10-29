Manisa'da cumhuriyet balosunda zeybek ve vals aynı sahnede

Manisa'da cumhuriyet balosu birlik ve coşku içinde gerçekleştirildi

Şehzadeler Belediyesi ile Şehzadeler Kent Konseyi iş birliğiyle düzenlenen Cumhuriyet Balosu, Fatih Sergi Salonu'nda yoğun katılımla yapıldı. Etkinlikte Cumhuriyet'in 103. yılı bir arada kutlanırken geleneksel ve çağdaş dans örnekleri aynı sahnede yer aldı.

Programın akışı:

Program saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Ardından YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in gönderdiği kutlama telgrafı okundu. Organizasyonda gösterilen Cumhuriyet’in Yolu adlı kısa film izleyicilere duygusal anlar yaşattı ve baloya özel hazırlanmış gazeteler çocuklar tarafından katılımcılara dağıtıldı.

konuşmalar ve mesajlar:

Şehzadeler Kent Konseyi Başkanı Hatice Öncü açılış konuşmasında Cumhuriyet'in bağımsızlık, özgürlük ve millet egemenliği ilkelerine vurgu yaptı. Öncü, Cumhuriyet'in kazanımlarını korumanın, demokrasiyi güçlendirmenin ve gelecek kuşaklara daha adil bir ülke bırakmanın ortak sorumluluk olduğunu belirtti.

Şehzadeler Belediye Başkanı Hakan Şimşek ise ilk kez düzenlenen baloya katılanlara teşekkür ederek Cumhuriyet'in, 29 Ekim 1923'te ilan edilen egemenlik ilkesinin eseri olduğunu hatırlattı ve başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Milli Mücadele kahramanlarını, şehitleri ve gazileri andı.

gösteriler ve kapanış:

Konuşmaların ardından sahnelenen zeybek ve vals gösterileri davetliler tarafından ilgiyle izlendi; gösterilere Belediye Başkanı Hakan Şimşek ve eşi Zeliha Şimşek de eşlik etti. Baloda hazırlanan özel pasta başkan ve konuklarla kesildi, program ise hep birlikte söylenen 10’uncu Yıl Marşı ile sona erdi.

Programa Şehzadeler Kent Konseyi Başkanı Hatice Öncü, YENİ Parti Şehzadeler İlçe Başkanı Av. Mert Özkösemen, belediye başkan yardımcıları, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, muhtarlar ve çok sayıda davetli katıldı. Katılımcılar organizasyondan memnuniyet duyduklarını belirterek Şehzadeler Belediyesi ve Şehzadeler Kent Konseyi'ne teşekkür etti.

MANİSA’DA ŞEHZADELER BELEDİYESİ VE ŞEHZADELER KENT KONSEYİ İŞ BİRLİĞİYLE DÜZENLENEN CUMHURİYET BALOSU’NDA CUMHURİYET’İN 103. YILI COŞKUYLA KUTLANDI. ZEYBEK VE VALS GÖSTERİLERİNİN SAHNELENDİĞİ GECEDE BELEDİYE BAŞKANI HAKAN ŞİMŞEK VE EŞİ ZELİHA ŞİMŞEK DE GÖSTERİLERE EŞLİK ETTİ. PROGRAM, 10’UNCU YIL MARŞI’NIN HEP BİR AĞIZDAN SÖYLENMESİYLE SONA ERDİ.