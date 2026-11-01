Manisa'da Göksel'le cumhuriyet coşkusu

Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlediği halk konserinde pop müzik sanatçısı Göksel sahne aldı. Hava muhalefeti nedeniyle konser, planlanan tarihten farklı olarak 31 Ekim Cumartesi akşamı Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirildi.

Katılım ve atmosfer:

Konser alanını dolduran vatandaşlar, sanatçının sevilen şarkılarına yoğun ilgi gösterdi; birçok izleyici parçaları birlikte seslendirip Göksel'e eşlik etti. Etkinlik, hem ailelerin hem gençlerin katılımıyla coşkulu bir halk konseri atmosferinde sürdü ve kent merkezinde Cumhuriyet Bayramı ruhu hissedildi.

Hediyeler ve teşekkür:

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Burak Deste, geceye katılan Göksel'i ağırlamaktan duydukları memnuniyeti ifade ederek teşekkür etti. Deste, sanatçıya Manisa'ya özgü çeşitli hediyeler ve çiçek takdim etti. Hediye takdiminin ardından Göksel bir süre daha sahnede kalarak sevilen şarkılarını Manisalılar için seslendirmeye devam etti.

Sanatçı Göksel, daha önce Manisa'da buluşmanın planlandığını ancak hava muhalefeti nedeniyle etkinliğin bugün gerçekleştiğini belirterek kentte olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NİN 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI ETKİNLİKLERİ KAPSAMINDA DÜZENLEDİĞİ GÖKSEL KONSERİ, CUMHURİYET MEYDANI’NDA GERÇEKLEŞTİRİLDİ.