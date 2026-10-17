Manisa’da parklar ve spor alanlarında kapsamlı yenileme çalışması

yenileme çalışmasının kapsamı:

Manisa Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde parklar, çocuk oyun alanları, fitness ve spor sahaları ile yürüyüş yollarında bakım ve yenileme programını sürdürüyor. Ekipler; zemin yenileme, çim serimi, peyzaj düzenlemeleri ve genel bakım çalışmalarıyla ortak kullanım alanlarını daha güvenli, estetik ve kullanışlı hale getiriyor.

Belediye Başkanı Besim Dutlulu, çalışmaların önceliğinin çocukların güvenli oyun alanları ve mahalle sakinlerinin konforu olduğunu vurgulayarak, 'Çocuklarımızın neşesi, Manisa’mızın huzuru için çalışmaya devam ediyoruz' dedi.

sayılarla yapılan müdahaleler:

Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı yetkilileri, mevcut hasarlı zeminlerin yenilenmesi ve bakım çalışmalarının tamamlandığını belirtti. Buna göre 44 çocuk oyun alanı, 24 spor alanı, 12 yürüyüş yolu ve 2 Freshparkın zemini yenilendi. Yapılan düzenlemeler çocukların zihinsel ve fiziksel gelişimine katkı sunmayı, kullanılan yüzeylerin güvenlik standartlarına uygun olmasını hedefliyor.

mahallelerin ve vatandaşların geri dönüşümlerine göre uygulama:

Yeşil Alanlar Bakım ve Uygulama Şube Müdürü Kerim Karataş, vatandaş talepleri doğrultusunda peyzaj ve bakım çalışmalarının devam ettiğini, amaçlarının kentteki yeşil dokuyu güçlendirmek ve ortak kullanım alanlarının görünümünü iyileştirmek olduğunu belirtti.

Mahalle sakinleri yenilemelerden memnun olduklarını ifade etti. Elanur Yağız, zemindeki yenilemenin güvenlik açısından önemli olduğunu belirterek, 'Bebeğimi sağlıkla, güvenle oynatabiliyorum. Düştüğü zaman daha yumuşak düşüşler sağlayarak en azından daha az zarar görüyor. Belediyemize çok teşekkür ederiz' dedi. Asuman Gülşen ise, 'Eskiden ayakları takılıyordu. Şimdi takılmıyorlar, rahat koşuyorlar' diye konuştu. Halil Tanrıverdi de atıl durumdaki bir alanın yeniden kullanılabilir hale getirilmesinden dolayı Başkan Dutlulu ve ekiplere teşekkür etti.

saha örnekleri ve ilçelerdeki çalışmalar:

Çalışmalar birçok parka yayılarak tamamlandı. Kauçuk zemin yenileme uygulamaları Akpınar Mesire Alanı çocuk oyun alanında; Sarıkamış Şehitleri Parkı’nın yürüyüş yolu ve çocuk oyun alanında; 50. Yıl Kıbrıs Barış Harekâtı Parkı’nın yürüyüş yolunda ve Cemal Ergün Parkı’nın çocuk oyun alanında gerçekleştirildi. Ayrıca Nail Ergün Parkı, Eczacı Neşe Gülersoy Parkı, Eczacı Cemil Çöllü Parkı, Ulupark, Hakkı İplikçi Parkı ve Kumludere Caddesi üzerindeki Mehmet Güzgülü parklarında çalışmalar yapıldı.

İlçe bazında ise Akhisar’daki Hüsnü Kahraman Kültür Parkı, Alaşehir’deki Fırat Çakıroğlu Alanı ve Şehit Turgut Uysal Parkı gibi noktalarda çocuk oyun alanı zeminlerinin yenilenmesi tamamlandı.

Başkan Dutlulu, vatandaşları bakım ihtiyacı veya olumsuzluk tespit ettikleri noktaları belediyeye bildirmeye çağırarak, 'Halkımızın talepleri doğrultusunda mahallelerimize nefes aldıracak, çocuklarımızın güvenle koşup oynayacağı sosyal alanlar kazandırmaya devam edeceğiz. Kentimizde bakım ihtiyacı veya olumsuzluk tespit ettiğiniz noktaları bize iletin, ekiplerimizle en kısa sürede müdahale edelim. Manisa’mızı birlikte güzelleştirelim' mesajını paylaştı.

MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, KENT GENELİNDE ÇOCUK OYUN ALANLARI, SPOR ALANLARI VE YÜRÜYÜŞ YOLLARINDA BAKIM VE YENİLEME ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR.