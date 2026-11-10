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Manisalı Abalı çiftinin Hafsa Sultan Hastanesi'ne sağlık yatırımı

Manisalı hayırsever Fadime ve İbrahim Abalı çifti, MCBÜ Hafsa Sultan Hastanesi'ne iki anabilim dalı için cihaz ve tıbbi malzeme bağışlayarak destek oldu.

GİRİŞ: 10 Kasım 2026 - 12:31

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EDİTÖR: Serkan Varol

Manisalı Abalı çiftinin Hafsa Sultan Hastanesi'ne sağlık yatırımı

Manisalı çiftten üniversite hastanesine iki bölümlük destek

Manisalı hayırsever Fadime ve İbrahim Abalı çifti, Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) Hafsa Sultan Hastanesinin iki ayrı anabilim dalına yaptığı bağışlarla hastaların tedavi olanaklarını güçlendirdi. Yapılan destek kapsamında Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalına ultrason cihazı, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Solunumsal Rehabilitasyon Birimine ise çeşitli tıbbi malzemeler verildi.

Başhekim teşekkür plaketi takdim etti:

Hastane Başhekimi Prof. Dr. İsmet Topçu, bağışı gerçekleştiren çift ve aile fertlerini makamında kabul ederek teşekkür etti. Ziyarette, MCBÜ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Kimya Bölümünde görev yapan oğulları Prof. Dr. Yüksel Abalı ile aile yakınları da hazır bulundu. Başhekim Topçu, katkılarından dolayı Fadime ve İbrahim Abalı çiftine plaket takdim etti.

Aile bağları ve bağışın gerekçesi:

Prof. Dr. Yüksel Abalı, aile fertlerinin üniversiteye kalıcı bir katkı bırakma arzusu bulunduğunu anlattı. Başlangıçta yoğun bakım hastalarının yakınları için bir misafirhane düşünülse de uygun yer bulunamaması nedeniyle hastanenin öncelikli ihtiyaçlarına yönelik cihaz ve malzeme desteği sağlanmasına karar verildi.

Yüksel Abalı, annesinin uzun süre Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalında tedavi gördüğünü ve verilen hizmetlerden memnun olduklarını belirterek, bölümün ultrason cihazı ihtiyacının bildirildiğini ve cihazın bu nedenle temin edildiğini söyledi.

İkinci bağışın gerekçesini de paylaşan Abalı, ailenin pandemi döneminde COVID-19 sürecinde hastanenin kendilerine büyük destek verdiğini vurguladı. Ayrıca babasının yaklaşık 10 yıl önce akciğer kanseri nedeniyle Hafsa Sultan Hastanesinde ilk tedavisini gördüğünü belirterek, aile ile hastane arasında güçlü bir gönül bağı oluştuğunu ifade etti.

Abalı, anne ve babasının sağlıklarında kalıcı bir katkı sunma isteğinin kendilerini memnun ettiğini söyleyerek, yapılan bağışların iki anabilim dalının hizmet kapasitesine doğrudan katkı sağlamayı amaçladığını dile getirdi.

MANİSALI HAYIRSEVER FADİME VE İBRAHİM ABALI ÇİFTİ, MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ HAFSA SULTAN...

MANİSALI HAYIRSEVER FADİME VE İBRAHİM ABALI ÇİFTİ, MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ HAFSA SULTAN HASTANESİNİN İKİ AYRI ANABİLİM DALINA CİHAZ VE TIBBİ MALZEME BAĞIŞINDA BULUNARAK HASTALARA UMUT OLDU.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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