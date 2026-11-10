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Mihalıççık’ta kış sessizliği: çatılar ve park halindeki araçlar karla kaplandı

Eskişehir'in Mihalıççık ilçesinde aniden etkisini artıran kar yağışıyla çatılar ve park halindeki araçlar kısa sürede karla kaplandı; soğuk hava sürüyor.

GİRİŞ: 10 Kasım 2026 - 12:52

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EDİTÖR: Aslı Han

Mihalıççık’ta kış sessizliği: çatılar ve park halindeki araçlar karla kaplandı

hava durumu ve etkisi:

Eskişehir'in Mihalıççık ilçesinde etkili olan kar yağışı, kısa sürede geniş alanları etkisi altına aldı. Eskişehir genelinde hava sıcaklıklarının düşmesiyle yüksek kesimlerde başlayan yağış, Mihalıççık'ta yoğunlaşarak kent merkezini beyaza bürüdü.

çatılar ve araçlar:

Yağışla birlikte evlerin çatıları ve park halindeki otomobillerin üzeri tamamen karla kaplandı. Sokaklarda oluşan beyaz örtü kış görünümünü belirginleştirdi.

Bölgede soğuk hava etkisini sürdürüyor.

ESKİŞEHİR’İN MİHALIÇÇIK İLÇESİNDE ETKİLİ OLAN KAR YAĞIŞI İLE BİRLİKTE ÇATILAR VE PARK HALİNDEKİ...

ESKİŞEHİR’İN MİHALIÇÇIK İLÇESİNDE ETKİLİ OLAN KAR YAĞIŞI İLE BİRLİKTE ÇATILAR VE PARK HALİNDEKİ ARAÇLARIN ÜZERİ KARLA KAPLANDI.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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