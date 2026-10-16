Tokat'ta 541 yıllık külliye yeniden hayat buldu: Gülbahar Hatun Camii açıldı

Tokat'ta restorasyon çalışmaları tamamlanan 541 yıllık Gülbahar Hatun Camii, cuma namazı öncesinde düzenlenen törenle yeniden cemaatine kavuştu. Sultan II. Bayezid tarafından annesi Gülbahar Hatun adına 1485'te yaptırılan yapı, Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmayla aslına uygun şekilde ihya edildi.

restorasyon ve açılış töreni:

Açılış programına Tokat Valisi Abdullah Köklü, Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, Vakıflar Genel Müdürü Sinan Aksu, Tokat milletvekilleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Tören sırasında yapılan konuşmalarda vakıf eserlerinin korunmasının ve gelecek nesillere aktarılmasının önemi vurgulandı.

Vakıflar Genel Müdürü Sinan Aksu programda, vakıf eserlerinin yaşatılmasına dikkat çekerek şunları söyledi: "Allah ecdadımıza rahmet etsin. Onların bıraktığı vakfiyelerle bugüne kadar ayakta durmuş. Allah nasip ederse kıyamete kadar yine bu cemaate hizmet etmeye devam edecek."

külliye çalışmaları ve imaretin işlevi:

Konuşmalarda Tokat'ın çok sayıda vakıf eserine ev sahipliği yaptığı hatırlatıldı ve geçmişte yıkılan Hatuniye Medresesinin yeniden ihyası için yapılan çalışmalardan bahsedildi. Aksu, külliyenin imaret bölümünün vakfiyesine uygun şekilde aşevi olarak hizmete açıldığını, süreçte milletvekilleri, belediye ve esnafın katkılarının belirleyici olduğunu söyledi.

Tokat Valisi Abdullah Köklü ise külliyenin Anadolu'nun önemli tarihi eserlerinden biri olduğuna dikkat çekti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde, Vakıflar Genel Müdürlüğü ve milletvekillerinin katkılarıyla Türkiye genelinde vakıf eserlerinin ayağa kaldırıldığına değindi. Köklü, diğer etapların tamamlanıp önümüzdeki yıllarda açılışlarının yapılmasını temenni etti: "İnşallah seneye genel müdürümüzün dediği gibi diğer etapları da tamamlayıp onun da açılışını yapmayı Allah bize nasip etsin."

Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu ise Tokat'ı tarih, kültür, kardeşlik ve hoşgörü şehri olarak nitelendirerek restorasyona katkı sunanlara teşekkür etti ve Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün kentteki eserleri ihya etme çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

Açılışla birlikte 1485 tarihli cami yeniden ibadete açılırken, külliyedeki diğer restorasyon ve ihya süreçlerinin tamamlanması için çalışmaların sürdüğü, yerel yönetimler ve vakıf yetkililerinin koordinasyonuyla etap etap ilerleme sağlanacağı bildirildi.

TOKAT’TA RESTORASYON ÇALIŞMALARI TAMAMLANAN 541 YILLIK GÜLBAHAR HATUN CAMİİ, CUMA NAMAZI ÖNCESİNDE DÜZENLENEN PROGRAMLA YENİDEN İBADETE AÇILDI.