Muğla'da caz rüzgârı: Kerem Görsev Quartet izleyicileri büyüledi

Kerem Görsev Quartet muğla'da sahne aldı

Muğla Büyükşehir Belediyesi, kentteki kültür ve sanat programları kapsamında Türk cazının öncü isimlerinden Kerem Görsev ve ekibini Muğlalı izleyicilerle buluşturdu. Etkinlik, 15 Ekim Perşembe günü Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi ve cazseverlerden yoğun ilgi gördü.

konserin repertuvarı ve kadro:

Gece boyunca piyanoda Kerem Görsev'e tenor saksofonda Engin Recepoğulları, kontrbasta Volkan Hürsever ve davulda Serkan Alagök eşlik etti. Topluluk, cazın farklı renklerini yansıtan bir repertuvar sundu ve dinleyicilere müzik dolu bir akşam yaşattı.

belediye başkanının değerlendirmesi:

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, konser sırasında Kerem Görsev'in sosyal ve çevresel projelere verdiği desteğe dikkat çekti. Başkan Aras, Kerem Görsev'in belediyenin projelerinde her zaman yanlarında olduğunu vurgulayarak cazın özgürlüğün müziği olduğuna ve Muğla'nın farklılıkları bir araya getiren bir kent oluşunun cazla uyumlu olduğuna değindi.

Aras ayrıca Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı'nın kent genelinde yürüttüğü programlara işaret ederek, bu yıl pek çok etkinlik gerçekleştirildiğini ve salonun doluluğunun kendilerini memnun ettiğini belirtti.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, benzer kültür ve sanat etkinliklerini sürdürerek farklı yaş gruplarından vatandaşları sanatla buluşturmaya devam edeceğini duyurdu.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, TÜRK CAZ MÜZİĞİNİN ÖNEMLİ İSİMLERİNDEN PİYANİST KEREM GÖRSEV VE EKİBİNİ MUĞLALI SANATSEVERLERLE BULUŞTURDU. GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ'NDE GERÇEKLEŞTİRİLEN KONSER, CAZSEVERLERDEN YOĞUN İLGİ GÖRDÜ.