Talas'ta Türk dünyasının şiir ve ezgi şöleni

Etkinlik mehter ve Dede Korkut gösterisiyle başladı:

Talas Belediyesi öncülüğünde düzenlenen 2. Talas Türk Dünyası Şair ve Yazarlar Buluşması, Erciyes Kültür Merkezi'nde (EKM) mehter marşları, Dede Korkut'un izlerini taşıyan tiyatral müzikli sahne gösterisi ve Türk dünyasının ezgileriyle açıldı. Programa Türkiye ve KKTC'nin yanı sıra Azerbaycan, Özbekistan, Kazakistan, Başkurdistan, Tataristan, Gürcistan, Rusya Federasyonu, Kuzey Makedonya, Gagauz Yeri ve Kerkük-Türkmeneli gibi farklı coğrafyalardan katılan şair ve yazarlar yer aldı.

Toplam 13 ülkeden 33 edebiyatçıyi buluşturan etkinlik, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Ardından sahneye çıkan Kayseri Büyükşehir Belediyesi Mehter Takımı salonu coşturdu; tarihin derinliklerinden gelen mehter sesleri açılışa ritim kazandırdı.

Dede Korkut ve ortak kültürün sahnelenmesi:

Tiyatro, müzik ve halk ezgilerinin iç içe geçtiği programın öne çıkan bölümlerinden biri, Dede Korkut'un hayatından izler taşıyan müzikli gösteriydi. Talas Belediyesi Türk Dünyası Müzik Topluluğu tarafından sahnelenen gösteride Anadolu'dan Azerbaycan'a, KKTC'den Türkistan'a uzanan coğrafyanın türküleri, marşları ve ortak motifleri seslendirildi. Gösteri, Türk dünyasının ortak mirasını sahneye taşıyarak katılımcılarda güçlü duygusal bir yankı uyandırdı.

Yetkililerin değerlendirmeleri ve sergi açılışı:

Talas Belediye Başkan Vekili Murat İlhan, Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'ın vizyonu doğrultusunda kültürel bağları güçlendirmek için yürütülen çalışmalara vurgu yaptı. İlhan konuşmasında şunları söyledi:

'Belediye Başkanımız Mustafa Yalçın’ın vizyonu ve gayretleriyle Türk dünyasının kardeşlik bağlarını güçlendirmek adına önemli adımlar atıyoruz. Şuşa Azerbaycan Evi ile Azerbaycan kültürünü ve Karabağ ruhunu Talasımızda yaşatıyor, kardeşliğimizin canlı bir nişanesini geleceğe taşıyoruz. Uluslararası Türkoloji Zirvesi ve edebiyat buluşmalarıyla Türk dünyasının akademisyenlerini, şairlerini ve yazarlarını Talas’ta bir araya getirerek ortak dil ve kültür hedefimize katkı sunuyoruz. Türkçe Sokağımızla gençlerimize köklerimizi, Türk dilinin ve medeniyetimizin zenginliklerini hatırlatıyoruz. TÜRKSOY ve Türk Devletleri Teşkilatı ile yürütülen iş birliklerinin de katkısıyla Türk dünyasının kurumlarıyla omuz omuza veriyor, Talas’ı bu büyük kültür coğrafyasının önemli buluşma noktalarından biri hâline getirmek için çalışıyoruz. Altaylardan Balkanlara, Tanrı Dağları’ndan Erciyes’e uzanan büyük gönül coğrafyamızın evlatlarını Talas’ta buluşturmaktan mutluluk duyuyoruz.'

Türk Edebiyatı Vakfı Başkanı Serhat Kabaklı da etkinliğin önemine değinerek, çocukluk yıllarından beri süregelen bir bağlılıkla Türk dünyasına yönelik faaliyetleri sürdürdüklerini belirtti. Kabaklı, ortak kültür ve kardeşlik bağlarının güçlenmesinin gerekliliğini vurguladı.

Talas Kaymakamı İlyas Memiş ise buluşmanın kent kültürüne katkısına dikkat çekti ve başta Başkan Mustafa Yalçın olmak üzere etkinliğe emek veren kurumlara teşekkür etti.

Sergi ve şiir gecesi:

Gösterinin ardından Talas Restorasyon Eğitim Merkezi (TAREM) tarafından hazırlanan 'Türk Dünyası Motifleri Sergisi' açıldı. Kurdele kesiminin ardından ziyarete açılan sergi, Türk dünyasının geleneksel motiflerini ve kültürel zenginliğini sanatseverlerle buluşturuyor.

Buluşmanın programı, Türk dünyasının edebi mirasını canlı tutacak şekilde devam edecek. Bu akşam (16 Ekim Cuma) saat 20.00'de Kayseri Dini Yüksek İhtisas Merkezi'nde düzenlenecek Türk Dünyası Şiir Gecesi farklı coğrafyalardan gelen şairleri aynı sahnede buluşturacak. Etkinlik tüm vatandaşların katılımına açık ve ücretsiz olarak gerçekleştirilecek.

TALAS BELEDİYESİ'NİN ÖNCÜLÜĞÜNDE BU YIL İKİNCİSİ DÜZENLENEN TALAS TÜRK DÜNYASI ŞAİR VE YAZARLAR BULUŞMASI; MEHTER MARŞLARI, DEDE KORKUT’UN TARİHİ YOLCULUĞU VE TÜRK DÜNYASININ EZGİLERİYLE BAŞLADI.