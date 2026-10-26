Mike Tyson İstanbul'a geldi: dizi projesi için havalimanında kısa açıklama

Mike Tyson İstanbul'a geldi

Dünyaca ünlü ABD'li boksör ve oyuncu Mike Tyson, bir dizi projesi için ailesiyle birlikte İstanbul Havalimanı'na iniş yaptı. İGA-JETEX özel terminalinin önünde basın mensuplarına kısa açıklamalarda bulundu.

havaalanındaki açıklamalar:

Tyson, geldiği için mutlu olduğunu ve üzerinde çalışacağı dizi projesi için heyecanlı olduğunu ifade etti. Basın mensuplarına yaptığı kısa konuşmada projenin ayrıntılarına girmedi; sohbet, gelme amacının yapım odaklı olduğunu net biçimde yansıttı.

futbol sorusuna esprili yanıt:

Türkiye ligleriyle ilgili bir soru üzerine Tyson, "Sadece Brezilya ve Arjantin'i takip ediyorum, bana onlardan bahset" diyerek esprili bir cevap verdi. Ardından basın mensuplarına teşekkür etti, bekleyen araca bindi ve havalimanından ayrıldı.

DÜNYACA ÜNLÜ BOKSÖR MİKE TYSON, İSTANBUL’A GELDİ.