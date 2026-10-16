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Manisa'nın su geleceği için tedbir ve iş birliği çağrısı

Düşünce Rotası Derneği Başkanı Fatih Köse, Manisa'da su tasarrufu, Gediz Havzası kirliliğinin önlenmesi ve kurumlar arası iş birliğini vurguladı.

GİRİŞ: 16 Ekim 2026 - 14:54

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EDİTÖR: Aslı Han

Manisa'nın su geleceği için tedbir ve iş birliği çağrısı

Köse'nin uyarısı:

Düşünce Rotası Derneği Genel Başkanı Fatih Köse, Manisa'nın su kaynakları ve çevre sorunlarına yönelik kapsamlı bir uyarı yaptı. Köse, bölgenin tarım ve sanayi açısından önemine işaret ederek ekonomik gelişimin doğal kaynakların korunmasıyla birlikte ele alınması gerektiğini belirtti. Konuşmasında "Suyu korumak geleceği korumaktır" ifadesine vurgu yaptı ve kalıcı çözümler çağrısında bulundu.

Tarımsal sulamada tasarruf ve destek çağrısı:

Köse, suyun sınırsız bir kaynak olmadığını hatırlatarak her alanda tasarruf anlayışının benimsenmesi gerektiğini söyledi. Özellikle tarımsal sulamada su kayıplarının azaltılması ve modern sulama yöntemlerinin yaygınlaştırılmasının gerekliliğine dikkat çekti. Üreticilerin su tasarrufu sağlayan sistemlere geçişinin desteklenmesi gerektiğini vurgulayan Köse, bu adımların sürdürülebilir üretim açısından hayati olduğunu belirtti.

Gediz Havzası ve kurumlar arası koordinasyon:

Manisa'nın çevre gündeminde Gediz Havzası'nın önemli bir yer tuttuğunu söyleyen Köse, havzanın korunması için kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi gerektiğini ifade etti. Köse, "Bu havzayı korumak için günü kurtaran değil, gelecek yılları kapsayan çalışmalar yapılmalı. Kirliliğin kaynağında önlenmesi, denetimlerin etkin şekilde sürdürülmesi ve su kaynaklarının düzenli olarak takip edilmesi büyük önem taşıyor" sözleriyle denetim ve izleme mekanizmalarının önemine dikkat çekti.

Çevre bilinci ve ortak sorumluluk:

Köse, çevre korumanın yalnızca belediyelerin görevi olmadığını belirterek kamu kurumları, sanayi kuruluşları, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşların ortak hareket etmesi gerektiğini söyledi. Atık yönetimi, geri dönüşüm ve doğal alanların korunması gibi konularda toplumsal bilincin yükseltilmesi gerektiğini vurguladı. Manisa'nın ekonomik gelişimi ile çevrenin korunmasının birbirine alternatif olmadığını, sürdürülebilir kalkınma anlayışının güçlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

Köse son olarak, Manisa'nın üretme gücünü korurken doğal kaynaklarını gelecek nesillere aktarabilmesi için herkesin sorumluluk alması gerektiğini belirtti ve suyun verimli kullanımının, kirliliğin önlenmesinin ve kurumlar arası iş birliğinin acil öncelikler olması gerektiğini söyledi.

DÜŞÜNCE ROTASI DERNEĞİ GENEL BAŞKANI FATİH KÖSE, MANİSA’NIN SU KAYNAKLARI VE ÇEVRE SORUNLARINA...

DÜŞÜNCE ROTASI DERNEĞİ GENEL BAŞKANI FATİH KÖSE, MANİSA’NIN SU KAYNAKLARI VE ÇEVRE SORUNLARINA DİKKAT ÇEKEREK TARIMSAL SULAMADA TASARRUF, GEDİZ HAVZASI’NDA KİRLİLİĞİN ÖNLENMESİ VE KURUMLAR ARASI İŞ BİRLİĞİ ÇAĞRISINDA BULUNDU.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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