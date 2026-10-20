Mardin'de diller ve dinler korosu müzikle kültürel zenginliği yansıttı

Mardin Diller ve Dinler Korosu festivalde sahne aldı

İkincisi düzenlenen Kültür Yolu Festivalinin üçüncü gününde, Mardin Diller ve Dinler Korosu Artuklu Fuar Alanı'nda müzikseverlerle buluştu. Festival programının öne çıkan etkinliklerinden biri olan konser, kentteki farklı toplulukların müzikal ezgilerini bir araya getirdi ve geniş bir izleyici kitlesi tarafından izlendi.

Çok dilli repertuar ve izleyici tepkisi:

Koronun repertuarında yer alan eserler Türkçe, Arapça, Kürtçe ve Süryanice olarak seslendirildi. Farklı dillerdeki parçalar, dinleyicilere müzik aracılığıyla kültürlerarası bir köprü sundu; izleyiciler performansı ilgiyle takip edip sık sık alkışlarla karşılık verdi. Program boyunca sahnede sunulan parçalar, Mardin’in tarihten gelen çokkültürlü kimliğini ve bölgenin zengin mirasını yansıttı.

Kültürel etkileşim ve festivalin devamı:

Etkinlik, Mardin'in farklı inanç ve dillerin buluştuğu yapısını sanat yoluyla görünür kıldı. Artuklu Fuar Alanında gerçekleştirilen konser, festivalin kültürler arası etkileşimi güçlendiren programları arasında öne çıktı. Kültür Yolu Festivali, kentin tarihî ve kültürel değerlerini sahne sanatlarıyla bir araya getirerek vatandaşlara ve ziyaretçilere zengin bir etkinlik takvimi sunmaya devam ediyor.

MARDİN’DE BU YIL İKİNCİSİ DÜZENLENEN KÜLTÜR YOLU FESTİVALİ KAPSAMINDA, MARDİN VALİLİĞİ ARTUKLU FUAR ALANI’NDA DÜZENLENEN MARDİN DİLLER VE DİNLER KOROSU ETKİNLİĞİ, FESTİVALİN ÜÇÜNCÜ GÜNÜNDE MÜZİKSEVERLERİ BİR ARAYA GETİRDİ.