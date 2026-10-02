Mardin'de yaşlılarla yürüyüş ve el sanatları buluşması

etkinlikte yapılanlar:

Mardin Büyükşehir Belediyesi tarafından Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla düzenlenen programda şehir merkezinde yaşlılarla birlikte yürüyüş gerçekleştirildi. Etkinlikte katılımcılar, Artuklu Aktif Yaşam Merkezi'nde hazırlanan el sanatları sergisini de ziyaret ederek üretimleri inceledi.

katılımcılar:

Programa Vali Yardımcısı Büşra Uçar Koyun, Nusaybin Kaymakamı Gürsel Temurci, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Murat Karaaslan ile Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Daire Başkanı Seçkin Mataracı katıldı. Katılımcılar, yaşlılarla sohbet ederek onların görüş ve deneyimlerini dinledi.

toplumsal katılım ve hedefler:

Mardin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, yaşlıların sosyal hayata aktif katılımını destekleyen çalışmaların sürdürüleceği ve onların bilgi ile tecrübelerinin genç kuşaklara aktarılmasına katkı sağlanacağı belirtildi. Belediye yetkilileri, benzer etkinliklerin devam ederek toplumsal dayanışma ve kuşaklar arası iletişimin güçlendirileceğini vurguladı.

MARDİN’DE 1 EKİM DÜNYA YAŞLILAR GÜNÜ ETKİNLİĞİ