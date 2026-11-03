Market önünde ansızın tokat: Nevşehir'de kadın işitme kaybı yaşadı

Market önünde beklerken saldırıya uğradı

Nevşehir Kapucubaşı Mahallesi'nde meydana gelen olayda, işten geldikten sonra alışveriş yapmak için markete girmek üzere sırada bekleyen S.E. (46), arkasından gelen ve tanımadığı bir kişi tarafından yüzüne ve sol kulağına gelecek şekilde şiddetli bir tokat atıldığını iddia etti. Olay anı işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı; görüntülerde şüphelinin saldırı sonrası hızla uzaklaştığı görüldü.

Mağdurun anlattıkları ve ilk müdahale:

Saldırı sonrası büyük şaşkınlık ve korku yaşadığını söyleyen S.E., "Marketin önünde beklerken hiç tanımadığım birisi bana tokat attı. O anda ne olduğunu anlamadım. ‘Niye bana vurdun?’ diye bağırdım ama arkasına bile bakmadan kaçıyordu" dedi. Vatandaşların müdahalesiyle yakalanan şahıs için market çalışanlarının haber vermesiyle ambulansta ilk müdahale sağlandı ve S.E. hastaneye götürüldü.

Sağlık raporu ve tedavi süreci:

Kadının alınan sağlık raporunda işitme kaybı tespit edildiği, yaralanmanın basit tıbbi müdahaleyle giderilemeyecek nitelikte olduğu ve hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Mağdur, doktorların düzenli kontrol önerdiğini aktararak, "Şu an kulağım tam duymuyor. Doktor her ay kontrole geleceğimi söylüyor" ifadelerini kullandı.

Şüphelinin yakalanması ve adli süreç:

Olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri, daha önce 6 suç kaydı bulunan Tolga Ç. (38)'yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki ifadesinde müştekiye isteyerek vurmadığını, kolunun yanlışlıkla S.E.'ye çarptığını öne süren şüpheli, adliyeye sevk edildi ve çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Mağdurun şikâyeti üzerine yasal süreç devam ediyor.

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