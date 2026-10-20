Marmarabirlik minik şeflerle zeytin kültürünü okullara taşıyor

Marmarabirlik'in minik şef atölyesi İznik Tacir İlkokulu'nda

Marmarabirlik, zeytini çocuklara yalnızca lezzet olarak değil; üretim kültürünün, sağlıklı yaşamın ve ortak değerlerin bir parçası olarak tanıtmayı sürdürüyor. Kurumun sosyal sorumluluk projesi 'Minik Şeflerle Zeytinli Tarifler' programı, İznik Tacir İlkokulu'nda düzenlenen atölye ile yeni bir buluşma gerçekleştirdi.

Etkinlikte Tacir İlkokulu 4/A sınıfı öğrencileri, mutfakta uygulamalı çalışma imkânı buldu. Atölyeyi yöneten Şef Tuncay Sönmez eşliğinde çocuklar malzemeleri tanıdı, tariflerin hazırlanışına katıldı ve zeytinin mutfaktaki farklı kullanımlarını deneyimledi. Uygulamalı eğitim, öğrencilerin merakını tetikleyerek paylaşma ve birlikte üretme değerlerini öne çıkardı.

Zeytini tanımak, emeğin değerini öğrenmek:

Proje, zeytini sofradaki basit bir gıda olarak ele almak yerine, üretimden tüketime uzanan bir değer zincirinin parçası olarak çocukların dünyasına taşıyor. Atölyeler aracılığıyla çocuklar, zeytinin yetiştirilmesi, hasadı ve sofraya gelene kadar geçen süreç hakkında bilgi edinirken; emeğin, doğanın ve kültürel mirasın önemini doğrudan deneyimliyor.

Bu yaklaşım, çocukların öğrendiklerini günlük yaşamla ilişkilendirmesine ve sağlıklı beslenme konusunda farkındalık geliştirmesine olanak sağlıyor. Marmarabirlik, eğitim odaklı bu tür uygulamalı etkinliklerle gençlerin üretim süreçlerine daha bilinçli yaklaşmasını hedefliyor.

Beş okulda başlayan yolculuk yeni duraklarla sürecek:

Proje, Mudanya Dereköy İlköğretim Okulu ile başlayıp Gemlik Umurbey İlköğretim Okulu, Orhangazi Atatürk İlköğretim Okulu ve Erdek Karşıyaka İlkokulu'ndaki etkinliklerin ardından şimdi İznik Tacir İlkokulu'na ulaştı. Her okulda farklı öğrencilerle buluşan program, Marmarabirlik'in sahaya taşınan sosyal sorumluluk anlayışının bir parçası olarak devam ediyor.

İznik etkinliğine; İznik Kaymakamı Arif Karaman, İznik İlçe Emniyet Müdürü İbrahim Arslan, İznik İlçe Jandarma Komutanı Erdal Aktaş, İznik Belediye Başkan Vekili Halil Çakır, İznik İlçe Millî Eğitim Müdürü Mustafa Kahya ve Tacir Köyü Muhtarı Sait Ersöz ile birlikte Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Ali Yıldız, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Yunus Emre Koyutürk, Marmarabirlik İznik Kooperatifi Başkanı Mehmet Zengin ve kooperatif yönetim kurulu üyeleri katıldı.

Ali Yıldız projenin amaçlarını şöyle özetledi:

"Zeytin, bizim için yalnızca ekonomik değeri olan bir ürün değil; kültürümüzün, üretim geleneğimizin ve ortak geçmişimizin önemli bir parçası. Bu değerleri gelecek kuşaklara aktarmanın yolu, çocuklarımızın zeytini tanımasından, üretimin önemini kavramasından ve sağlıklı beslenme konusunda bilinç kazanmasından geçiyor. ‘Minik Şeflerle Zeytinli Tarifler’ projemizle çocuklarımızın öğrenerek, deneyimleyerek ve üreterek bu kültürle bağ kurmasını istiyoruz. Marmarabirlik olarak toplumsal sorumluluğumuzu yalnızca faaliyet gösterdiğimiz alanlarla sınırlı görmüyoruz. Çocuklarımızın gelişimine katkı sunan, yerel değerlerimizi yaşatan ve toplumsal fayda oluşturan çalışmaları önemsiyoruz. Bu projeyi farklı okullarda sürdürerek daha fazla çocuğumuza ulaşmayı hedefliyoruz."

Proje, eğitim ortamında gerçekleştirilen atölyelerle hem çocukların yeni beceriler kazanmasını hem de yaşadıkları bölgenin tarımsal ve kültürel değerlerini tanımasını amaçlıyor. Marmarabirlik, bu sosyal sorumluluk çalışmasını yeni okullarda sürdürerek zeytin kültürünü ve sağlıklı beslenme bilincini gelecek kuşaklara taşımaya devam edecek.

MARMARABİRLİK, ZEYTİNİ ÇOCUKLAR İÇİN YALNIZCA BİR LEZZET DEĞİL, ÜRETİM KÜLTÜRÜNÜN, SAĞLIKLI YAŞAMIN VE ORTAK DEĞERLERİN BİR PARÇASI OLARAK TANITIYOR. BUGÜNE KADAR BEŞ FARKLI OKULDA ÇOCUKLARLA BULUŞAN "MİNİK ŞEFLERLE ZEYTİNLİ TARİFLER" PROJESİNİN YENİ DURAĞI İZNİK TACİR İLKOKULU OLDU. ŞEF TUNCAY SÖNMEZ EŞLİĞİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN ATÖLYEDE ÖĞRENCİLER, MUTFAKTA DENEYİM KAZANIRKEN ZEYTİN KÜLTÜRÜNÜ YAKINDAN TANIDI. MARMARABİRLİK, ÇOCUKLARIN GELECEĞİNE YATIRIM YAPAN SOSYAL SORUMLULUK ÇALIŞMASINI YENİ OKULLARDA SÜRDÜRMEYE HAZIRLANIYOR.