Marmara'da poyraz tekirdağlı balıkçıları limanda bekletiyor

Marmara Denizi'nde poyraz deniz trafiğini etkiledi:

Marmara Denizi'nde etkili olan poyraz rüzgârı, saatte hızı 40 kilometreye yaklaşınca Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesindeki balıkçıların denize açılmasını engelledi. Bölgedeki küçük çaplı balıkçı tekneleri iki gündür limanda beklemek zorunda kaldı.

limanda bakım ve hazırlık çalışmaları:

Şiddetli rüzgârı fırsat bilen bazı balıkçılar, denize açılamadıkları süreyi ağ onarımı ve tekne bakım-onarımına ayırdı. Bu çalışmalar, hem ekipman ömrünü uzatıyor hem de olası hava düzelince av sezonuna hızlı dönüş için hazırlık sağlıyor.

kooperatiften beklenti ve açıklama:

Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, poyrazın perşembe gününe kadar etkili olmasının beklendiğini belirterek balıkçıların hazırlıklarını sürdürdüğünü söyledi. Pehlivanoğlu, "Süleymanpaşa ilçemizde havanın perşembe gününe kadar esmesinden dolayı balıkçı arkadaşlarımız faaliyetlerini ağ bakımı yaparak geçiriyorlar" dedi.

Kooperatiften alınan bilgilere göre Karadeniz'de bol palamut görüldüğü iletiliyor; poyrazın etkisini kaybetmesinin ardından Süleymanpaşa'daki balıkçıların yeniden denize açılarak palamut avına devam etmesi bekleniyor. Vatandaşların taze ve uygun fiyatlı balık tüketmeye devam etmesi umuluyor.

MARMARA DENİZİ’NDE SAATTE HIZI 40 KİLOMETREYE YAKLAŞAN POYRAZ NEDENİYLE TEKİRDAĞ’IN SÜLEYMANPAŞA İLÇESİNDE BALIKÇILAR 2 GÜNDÜR DENİZE AÇILAMIYOR