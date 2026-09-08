Tunceli'de endemik dağ sarımsağına izinsiz müdahale üç kişiye 2 milyon 97 bin 735 lira ceza

Tunceli'de endemik dağ sarımsağına izinsiz müdahale ve idari yaptırım

Tunceli'de doğal olarak yalnızca bölgede yetişen ve koruma altında bulunan Allium tuncelianum türü dağ sarımsağının izinsiz toplandığı tespit edildi. Yapılan denetim ve soruşturma sonucunda, izinsiz toplama yaptıkları değerlendirilen 3 kişi hakkında işlem başlatıldı ve toplam 2.097.735 lira idari para cezası uygulandı.

denetim ve operasyon:

Ahpanos Vadisi'nden gelen ihbar üzerine jandarma ve Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) ekipleri çalışma başlattı. Yapılan teknik ve saha incelemelerinde şüphelilerin kullandığı aracın plakası tespit edildi. Araç, Munzur Vadisi Milli Parkı sınırları içerisinde bulunan Karşılar Karakolu önünde durduruldu. Araçta yapılan aramada çuval içinde yaklaşık 20 kilogram dağ sarımsağı ele geçirildi ve koruma altındaki türün izinsiz söküldüğü belirlendi. İlgili mevzuat çerçevesinde üç kişiye idari yaptırım uygulandı.

koruma çalışmaları ve türün yeniden kazandırılması:

Ele geçirilen bitkilerin tamamen yok olmasının önüne geçmek amacıyla DKMP ekipleri, sökülerek doğal yaşam alanından uzaklaştırılan sarımsakların yeniden doğal ortama kazandırılması için çalışma yürüttü. Bulunan soğan ve soymuş parçalar uygun şekilde hazırlanarak yeniden toprağa dikildi. Yetkililer, Allium tuncelianum gibi endemik türlerin korunmasının önemine dikkat çekerek denetimlerin sürdüğünü bildirdi.

TUNCELİ’DE DOĞAL OLARAK YETİŞEN VE KORUMA ALTINDA BULUNAN ENDEMİK DAĞ SARIMSAĞINI İZİNSİZ TOPLADIKLARI BELİRLENEN 3 KİŞİYE TOPLAM 2 MİLYON 97 BİN 735 LİRA İDARİ PARA CEZASI UYGULANDI.