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Marmaris halk plajında sonbahar: güvercinlerin ve olta balıkçılarının dönemi

Yazın kalabalığını geride bırakan Marmaris Halk Plajı, Kasım ayında güvercinlerin gezindiği ve olta balıkçılarının vakit geçirdiği sakin bir görünüme kavuştu.

GİRİŞ: 10 Kasım 2026 - 15:17

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EDİTÖR: Aslı Han

Marmaris halk plajında sonbahar: güvercinlerin ve olta balıkçılarının dönemi

yazın hareketliliği yerini dinginliğe bıraktı:

Marmaris Halk Plajı, yaz aylarında yerli ve yabancı tatilcilerin akınına uğrarken sonbaharın gelmesiyle bambaşka bir atmosfere büründü. Şezlongların ve şemsiyelerin yoğunluğunun azaldığı sahilde, insan hareketliliği çekildi; yerini doğanın ve sakinliğin küçük ritüelleri aldı.

kasımın görüntüsü: güvercinler ve oltalar:

Kasım ayında kumsal, gruplar halinde dolaşan güvercinlerin kanat sesleriyle doluyor. Yazın insan yoğunluğunun sağladığı dinamizm yerini, kumsalda özgürce gezinen kuşlara bıraktı. Aynı kıyıda, olta takımlarını uzatan vatandaşlar denizle baş başa vakit geçiriyor; sabırlı bekleyiş, huzurlu bir ritim oluşturuyor.

Günlük hayatın temposundan uzaklaşan plaj, artık hem kuşlar hem de balık tutanlar için doğal bir buluşma noktası haline geldi. Olta balıkçılarının sessiz bekleyişi ve güvercinlerin kumsaldaki hareketleri, yazın bıraktığı coşkunun ardından sahile hakim olan yeni tabloyu oluşturuyor.

mevsimsel dönüşümün izleri:

Yazın dolup taşan plajı tanıyanlar için bu değişim belirgin: şezlongların, şemsiyelerin ve kalabalığın yerine, daha sakin ve gözlemlemeye elverişli bir ortam geçti. Marmaris Halk Plajı, yaz mevsiminin enerjisinden sonra sonbaharda güvercinlere ve olta balıkçılarına ev sahipliği yapmaya devam ediyor.

MARMARİS HALK PLAJI GÜVERCİNLERE VE OLTA BALIKÇILARINA KALDI

MARMARİS HALK PLAJI GÜVERCİNLERE VE OLTA BALIKÇILARINA KALDI

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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