Marmaris ticaret odasında meclis sandığı başkanı belirleyecek

Seçimin kapsamı ve tarih:

Marmaris Ticaret Odası'nda yeni dönem kadrolarını belirleyecek seçimler 18 Ekim günü yapılacak. Üyeler, odanın bünyesindeki 13 meslek grubunun komite ve meclis üyelerini belirlemek üzere sandığa gidecek.

Seçim sürecinde iki listenin yarıştığı kamuoyunda başkanlık yarışı olarak izlenen rekabette, mevcut Başkan Mutlu Ayhan mavi listeyle; Ticaret Odası yönetim kurulu üyesi İdris Akgül ise beyaz listeyle adaylıklarını ilan etti.

Oy verme biçimi ve doğrudan başkan seçimi olmayışı:

Üyeler, doğrudan yönetim kurulu başkanını seçmeyecek; her seçmen kayıtlı bulunduğu meslek grubunda komite ve meclis üyelikleri için oy kullanacak. Bu nedenle tek tek meslek gruplarındaki tercihler, sonucun belirlenmesinde doğrudan etkili olacak.

Seçimlerde komite kazanımları yarışın göstergelerinden biri olsa da, başkanlığı kesinleştiren unsur olmayacak; en kritik aşama meclisin oluşumu ve burada sağlanacak desteğin büyüklüğü olacak.

Adaylar için meclis seçimi kritik eşik:

Yönetim kurulu başkanlığı için aday olanların öncelikle oda meclisine seçilmesi gerekiyor. Meslek komitesi üyeliğine seçilmek tek başına başkanlık için yeterli olmayacak. Dolayısıyla Ayhan ve Akgül açısından ilk eşik, aday oldukları meslek grubundan meclis üyeliğini kazanmak olacak; meclise giremeyen bir isim yönetim kurulu başkanı olamayacak.

Sonraki aşamada ise meclis, kendi üyeleri arasından yönetim kurulu başkanını ve yönetim kurulunun asıl ile yedek üyelerini aynı listede seçecek. Bu mekanizma, komite sonuçlarından bağımsız olarak meclis içi dengelerin belirleyiciliğini ortaya koyuyor.

Seçimler, farklı sektörlerden üyelerin kendi meslek gruplarındaki adaylara oy vermesiyle şekillenecek; bu da iki başkan adayından herkesin doğrudan tüm gruplarda oy almasının gerekmediği anlamına geliyor. Sonuç olarak, 18 Ekim sonrası yeni oda meclisinin yapısı, Marmaris Ticaret Odası'nın yeni başkanını ve yönetimini tayin edecek en önemli faktör olacak.

MARMARİS TİCARET ODASI PAZAR GÜNÜ SEÇİME GİRİYOR MUTLU AYHAN