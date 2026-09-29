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Marmaris'te deniz ürünleri şöleni uluslararası şefleri ağırlıyor

2. Marmaris Deniz Ürünleri Festivali, Rodos, Almanya ve Hırvatistan’dan gelen şeflerle 2–4 Ekim tarihlerinde deniz ürünleri ve kültür buluşması sunuyor.

GİRİŞ: 29 Eylül 2026 - 09:18

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Marmaris'te deniz ürünleri şöleni uluslararası şefleri ağırlıyor

Festivalin programı ve konuk şefler:

2. Marmaris Deniz Ürünleri Festivali, Marmaris Belediyesi tarafından düzenleniyor ve deniz ürünleriyle örülü bir gastronomi programı sunuyor. Etkinlik, Rodos, Almanya ve Hırvatistan’dan gelen şeflerin yanı sıra Türkiye’den katılımcılarla üç gün boyunca sürecek bir buluşma vadediyor. Festival, hem yerel lezzetleri ön plana çıkarmayı hem de uluslararası mutfak deneyimlerinin paylaşılmasını amaçlıyor.

Rodos'tan canlı sunum ve deniz kestanesi:

Festivalin 2 Ekim Cuma günü saat 16.00'da Rodoslu şefler Giorgos Stergakis ve Giannis Kountouris sahne alacak. İki şef, El Yapımı Erişteli Deniz Kestanesi hazırlayarak Rodos mutfağının deniz ürünleri ağırlıklı lezzet anlayışını Marmaris’te tanıtacak ve izleyicilere uygulamalı ipuçları verecek.

Thomas Gugler'in perspektifi ve levrek gösterisi:

3 Ekim Cumartesi günü, dünya aşçılık camiasından tanınmış isim Şef Thomas Gugler festivalde yer alacak. WACS eski Başkanı ve Worldchefs Etnik Mutfak Alt Komitesi Başkanı olan Gugler, uluslararası mutfak kültürleri üzerine görüşlerini paylaşacak ve saat 15.00'te levrek fileto hazırlığıyla uygulamalı bir gösteri gerçekleştirecek.

Hırvat mutfağından mürekkepbalığı risotto:

Programda Hırvatistan temsilcisi Prof. Şef Dragica Dada Marcic de bulunuyor. Saat 14.00'te yapacağı mürekkepbalığı risotto ile Hırvat mutfağının deniz ürünleri yaklaşımını izleyicilere aktaracak ve yerel teknikleri tanıtacak.

Yerel potansiyel ve uluslararası etkileşim:

Festival, Marmaris’in gastronomi alanındaki potansiyelini görünür kılmayı hedefliyor; hem profesyonel aşçılar hem de gastronomi meraklıları için bir öğrenme ve etkileşim platformu oluşturuyor. Üç gün boyunca gerçekleştirilecek oturumlar ve canlı sunumlar, deniz ürünlerinin çok yönlülüğünü ve farklı kültürlerin mutfak yaklaşımlarını bir araya getirerek Marmaris’i uluslararası bir gastronomi buluşma noktası haline getirmeyi amaçlıyor.

MARMARİS DENİZ ÜRÜNLERİ FESTİVALİ’NE ÜNLÜ ŞEFLER KATILACAK

MARMARİS DENİZ ÜRÜNLERİ FESTİVALİ’NE ÜNLÜ ŞEFLER KATILACAK

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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