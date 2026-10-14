Dolar 49,3863 +0,04%
Euro 55,3149 +0,10%
Bist 12.189,31 -0,50%
Altın Gram 6.615,75 -0,26%
EUR/USD 1,1193 -0,09%
Brent Petrol 106,07 +0,36%
--°

Marmaris'te mahalleler arası halı saha turnuvası cumhuriyet coşkusunu sahaya taşıdı

Marmaris'te düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Kupası Mahalleler arası halı saha turnuvası, mahalleleri birleştirip Cumhuriyet coşkusunu sporla paylaştırdı.

GİRİŞ: 14 Ekim 2026 - 11:32

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Aslı Han

Marmaris'te mahalleler arası halı saha turnuvası cumhuriyet coşkusunu sahaya taşıdı

Marmaris'te 29 Ekim Cumhuriyet Kupası heyecanı başladı

Marmaris Belediyesi tarafından düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Kupası Mahalleler Arası Halı Saha Futbol Turnuvası, ilçede yoğun ilgiyle karşılandı. Karşılaşmalar, Amiral Orhan Aydın Spor Tesisleri Halı Sahası'nda oynanırken, turnuva Cumhuriyet'in 103. yılı kutlamalarına renk kattı.

turnuvanın atmosferi:

Mahalleli gençlerden oluşan takımların mücadele ettiği karşılaşmalarda hem rekabet hem de dayanışma öne çıktı. Tribünleri dolduran vatandaşlar ve mahalle muhtarları, turnuvayı takip ederek takımlarına destek verdi. Maçlar boyunca yaşanan enerji ve coşku, 29 Ekim Bayramı ruhunun sporla buluştuğu anlara sahne oldu.

katılım ve program:

Turnuva kapsamında mahalleler arasındaki ilişkilerin güçlenmesi ve ortak sevinçlerin paylaşılması amaçlandı. Organizasyonu takip eden Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü ile beraber çok sayıda seyirci karşılaşmaları tribünden izledi. Takımlar şampiyonluk için ter dökerken tribünlerde renkli görüntüler oluştu. Turnuva, 28 Ekim tarihinde oynanacak final maçıyla sona erecek ve Marmaris'teki futbol heyecanı bu tarihe dek devam edecek.

MARMARİS’TE CUMHURİYET KUPASI HEYECANI BAŞLADI

MARMARİS’TE CUMHURİYET KUPASI HEYECANI BAŞLADI

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Sabiha Gökçen'in plastiğe hayır projesi GIGI Awards'ta gümüş ödül aldı
images

Tokat'taki mide şikâyetlerinde içme suyu elendi, yetkililer hijyene vurgu yaptı
images

KBÜ'lü ekip e-atık çözümü 'E-0' ile İzmir ideathonunda birinci oldu
images

Konya'dan üreticilere uzun soluklu Macar Fiği desteği: 1 milyon 214 bin kg'ye ul...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Kayseri'de Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'nda kamyonetin lastiği alev aldı

Okullarda bilimi, sanatı ve geleneksel oyunları buluşturan proje öğrencilere farklı deneyimler sunuyor

Konuralp'te 407 çocuğa uygulamalı sağlık eğitimi

Tokat'taki mide şikâyetlerinde içme suyu elendi, yetkililer hijyene vurgu yaptı

TREND HABERLER

Karavan ve outdoor dünyası Antalya'da üçüncü kez aynı çatı altında

Liege'de öğrencilerin sokak çatışmaları sonrası üç kişiden fazla toplanma yasağı

Esenyurt dosyasında şüpheli para trafiği: ihalelerde yüzde 20'lik rüşvet iddiası ve tape kayıtları

Yahşihan soruşturmasında şoförün ifadesi: maaş belediyeden, daire devri iddiası

Hakan Altun Gaziantep'te nostalji ve coşkuyu buluşturdu

Bilime yatırım: L’Oréal Türkiye dört kadın araştırmacıya destek verdi

Reyhan Karaca iyilik için Bodrum'da sahneye çıkıyor

Gece süren çalışmaların ardından 22 saat sonra ulaşıldı: Maltepe'de Hüseyin Özkurt'un cenazesi çıkarıldı