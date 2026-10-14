Marmaris'te mahalleler arası halı saha turnuvası cumhuriyet coşkusunu sahaya taşıdı

Marmaris'te 29 Ekim Cumhuriyet Kupası heyecanı başladı

Marmaris Belediyesi tarafından düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Kupası Mahalleler Arası Halı Saha Futbol Turnuvası, ilçede yoğun ilgiyle karşılandı. Karşılaşmalar, Amiral Orhan Aydın Spor Tesisleri Halı Sahası'nda oynanırken, turnuva Cumhuriyet'in 103. yılı kutlamalarına renk kattı.

turnuvanın atmosferi:

Mahalleli gençlerden oluşan takımların mücadele ettiği karşılaşmalarda hem rekabet hem de dayanışma öne çıktı. Tribünleri dolduran vatandaşlar ve mahalle muhtarları, turnuvayı takip ederek takımlarına destek verdi. Maçlar boyunca yaşanan enerji ve coşku, 29 Ekim Bayramı ruhunun sporla buluştuğu anlara sahne oldu.

katılım ve program:

Turnuva kapsamında mahalleler arasındaki ilişkilerin güçlenmesi ve ortak sevinçlerin paylaşılması amaçlandı. Organizasyonu takip eden Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü ile beraber çok sayıda seyirci karşılaşmaları tribünden izledi. Takımlar şampiyonluk için ter dökerken tribünlerde renkli görüntüler oluştu. Turnuva, 28 Ekim tarihinde oynanacak final maçıyla sona erecek ve Marmaris'teki futbol heyecanı bu tarihe dek devam edecek.

MARMARİS’TE CUMHURİYET KUPASI HEYECANI BAŞLADI