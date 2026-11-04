Marmaris'te turizm yatırımları için bakanlıktan somut destek beklentisi

Marmaris'in yatırım gündemi WTM Londra'da paylaşıldı

Marmaris Ticaret Odası (MTO) Yönetim Kurulu Başkanı Av. S. Ece Baysal Güngör, World Travel Market (WTM) Londra Turizm Fuarı kapsamında Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile bir araya geldi. Görüşmede öncelikli olarak uluslararası marka değerine sahip nitelikli otel yatırımları ve bölgeyi doğrudan ilgilendiren havalimanı maliyetleri gündeme taşındı.

nitelikli otel yatırımları ve bölgesel ihtiyaçlar:

Toplantıda Bakan Ersoy, Marmaris ve çevresinde uluslararası otel zincirlerinin yatırım yapmasının önemine dikkat çekti. Başkan Güngör ise artan yatırım maliyetleri ile finansmana erişimde yaşanan güçlüklerin yeni yatırımları zorlaştırdığını belirtti. Güngör, bölgenin bu alanda Bakanlığın vizyonuna ve desteğine ihtiyaç duyduğunu vurguladı.

dalaman havalimanı maliyetleri ve yol haritası:

Görüşmede ayrıca Dalaman Havalimanı maliyetlerini düşürmeye yönelik çalışmalar değerlendirildi. Taraflar, YDA Dalaman Havalimanı ile yürütülecek çalışmalarda ortaya çıkacak projenin Bakan Ersoy’a sunulması ve konunun yeniden değerlendirilmesi için tekrar bir araya gelinmesi konusunda mutabık kaldı.

Toplantı, Marmaris için hem uluslararası otel yatırımları hem de ulaşım maliyetlerinin azaltılmasına odaklanan somut adımların atılmasına yönelik ortak bir anlayışla sonlandı. Yerel temsilciler ile bakanlık arasında yürütülecek takip çalışmaları, bölge yatırım ikliminin güçlendirilmesine katkı sağlamayı hedefliyor.

MARMARİS’İN TURİZM YATIRIMLARI LONDRA’DA BAKAN ERSOY’A ANLATILDI