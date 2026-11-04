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Marmaris’te yağmur çekildi, kasım güneşi sahilleri canlandırdı

Marmaris’te günler süren sağanaklar sona erdi; kasımda mevsim normallerindeki hava ve berrak deniz, sahillere yürüyüş ve deniz keyfi getirdi.

GİRİŞ: 04 Kasım 2026 - 13:54

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EDİTÖR: Aslı Han

Marmaris’te yağmur çekildi, kasım güneşi sahilleri canlandırdı

Marmaris’te yağmur çekildi, kasım güneşi sahilleri canlandırdı

Günlerdir etkili olan sağanak yağışların ardından Muğla’nın Marmaris ilçesinde hava yeniden açtı. Kasım ayına rağmen bölge, mevsim normallerinde seyreden sıcaklıklarla güneşi yüzüne aldı; bu değişim sahil kesimlerinde belirgin bir hareketlilik yarattı.

yağışın ardından hava:

Yağışların çekilmesiyle birlikte gökyüzü açıldı, güneş ışıkları deniz yüzeyinde parlak bir görünüm oluşturdu. Bölgedeki gözlemler, denizin bu dönemde durgun ve berrak olduğuna işaret ediyor. Kasım ayında olmasına karşın hava, birçok vatandaşın dışarı çıkmasına ve sahil boyunca vakit geçirmesine elverişli.

sahillerde hareketlilik:

Sahil boyunca yürüyüş yapanlar, temiz havanın ve güneşin tadını çıkarırken bazıları da sıcaklığı fırsat bilip denize girdi. Özellikle sahil şeritlerinde yürüyüş ve spor yapan yerli ziyaretçiler ile kısa süreli deniz keyfi yapanlar dikkat çekti. Yetkililer, hava koşularındaki düzelmeye rağmen ani değişimlere karşı tedbirli olunmasını hatırlatıyor.

Yerel halk ve turistler, yağışlı günlerin ardından gelen güneşli havayı değerlendirdi; sahiller yeni güneş görüntüleri ve canlılıkla doldu. Marmaris’teki bu geçici ısınma, kasım ayında bile açık hava aktivitelerini cazip hale getiriyor.

MARMARİS’TE SAĞANAK YERİNİ GÜNEŞE BIRAKTI

MARMARİS’TE SAĞANAK YERİNİ GÜNEŞE BIRAKTI

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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