Marmaris’te yağmur çekildi, kasım güneşi sahilleri canlandırdı

Günlerdir etkili olan sağanak yağışların ardından Muğla’nın Marmaris ilçesinde hava yeniden açtı. Kasım ayına rağmen bölge, mevsim normallerinde seyreden sıcaklıklarla güneşi yüzüne aldı; bu değişim sahil kesimlerinde belirgin bir hareketlilik yarattı.

yağışın ardından hava:

Yağışların çekilmesiyle birlikte gökyüzü açıldı, güneş ışıkları deniz yüzeyinde parlak bir görünüm oluşturdu. Bölgedeki gözlemler, denizin bu dönemde durgun ve berrak olduğuna işaret ediyor. Kasım ayında olmasına karşın hava, birçok vatandaşın dışarı çıkmasına ve sahil boyunca vakit geçirmesine elverişli.

sahillerde hareketlilik:

Sahil boyunca yürüyüş yapanlar, temiz havanın ve güneşin tadını çıkarırken bazıları da sıcaklığı fırsat bilip denize girdi. Özellikle sahil şeritlerinde yürüyüş ve spor yapan yerli ziyaretçiler ile kısa süreli deniz keyfi yapanlar dikkat çekti. Yetkililer, hava koşularındaki düzelmeye rağmen ani değişimlere karşı tedbirli olunmasını hatırlatıyor.

Yerel halk ve turistler, yağışlı günlerin ardından gelen güneşli havayı değerlendirdi; sahiller yeni güneş görüntüleri ve canlılıkla doldu. Marmaris’teki bu geçici ısınma, kasım ayında bile açık hava aktivitelerini cazip hale getiriyor.

MARMARİS’TE SAĞANAK YERİNİ GÜNEŞE BIRAKTI