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Aşağıçobanisa'da söyleşi ve Balkan ezgileri geceyi renklendirdi

Bağ Bozumu Şenliği'nin finalinde Aşağıçobanisa'da düzenlenen söyleşide bağcılık ele alındı; Erşan Hürman'ın Balkan ezgileriyle mahalle halkı halaya kalktı.

GİRİŞ: 09 Eylül 2026 - 12:21

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Aşağıçobanisa'da söyleşi ve Balkan ezgileri geceyi renklendirdi

Aşağıçobanisa'da bağ bozumu şenliği son gününde bilgi ve kültür buluşması

Manisa Büyükşehir Belediyesi ile Şehzadeler Belediyesi iş birliğiyle gerçekleştirilen Bağ Bozumu Şenliği'nin son gün etkinlikleri Aşağıçobanisa Mahallesi'nde yoğun ilgi gördü. Gün, üretime odaklanan bir söyleşi ile başladı; akşam ise Balkan türküleriyle devam eden bir konserle mahalle gecesi coşkuyla sürdü.

Söyleşi: üreticinin sesi, toprağın geleceği:

Etkinlik programının ilk bölümünde Türkiye Ziraatçiler Derneği Manisa Şube Başkanı Caner Özmen konuşmacı olarak yer aldı. Özmen, Manisa'da bağcılığın önemine dikkat çekti ve Aşağıçobanisa Mahallesi ile çevresinin, özellikle Gediz Ovası gibi verimli toprakları sayesinde üzüm başta olmak üzere çeşitli ürünlerin yetiştirilebildiğini vurguladı.

Söyleşide bağcılığın pratik püf noktalarına yönelik bilgiler paylaşıldı ve üreticilerin soruları ele alındı. Program, konuşmacıya yapılan hediye takdimiyle sonlandı ve katılımcılar bilgi alışverişiyle etkinlikten ayrıldı.

Konser: balkan ezgileriyle halay ve gece boyunca coşku:

Söyleşinin ardından sahneye çıkan Erşan Hürman ve ekibi, Balkan türküleriyle mahallenin ritmini yükseltti. Hürman'ın repertuvarı, dinleyenleri halaya kaldırdı ve gece boyunca coşku devam etti.

Etkinlikte ayrıca Şehzadeler Belediye Başkanı Hakan Şimşek de halkın davetini kırmayarak halaya katıldı; başkanın katılımı mahalle sakinlerinden alkış aldı. Konser, gecenin ilerleyen saatlerine kadar sürdü ve hem kültürel hem de eğitsel unsurları bir araya getiren bir final niteliği taşıdı.

Organizatörlerin hedefi, yerel üreticiyi bilgilendirirken aynı zamanda toplumsal birlikteliği güçlendirmekti; Aşağıçobanisa'daki program bu amaçla hem bilgilendirici hem de eğlenceli anlar sundu.

MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE ŞEHZADELER BELEDİYESİ İŞ BİRLİĞİYLE DÜZENLENEN BAĞ BOZUMU...

MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE ŞEHZADELER BELEDİYESİ İŞ BİRLİĞİYLE DÜZENLENEN BAĞ BOZUMU ŞENLİĞİ’NİN SON GÜNÜNDE AŞAĞIÇOBANİSA MAHALLESİ’NDE SÖYLEŞİ VE KONSER ETKİNLİKLERİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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