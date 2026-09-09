Kültürel mirasa dokunuş: Eksim Holding 40 yılda koruduğu eserleri sergiledi

Kültürel mirasa adanmış bir kutlama

Eksim Holding, 40’ıncı kuruluş yılını ekonomik yatırımların ötesine taşıyan bir adımla kutladı. Holdingin düzenlediği "Kitaba Vefa: Cilt Sanatı ve Restorasyon Sergisi", Tophane-i Âmire Kültür ve Sanat Merkezi’nde sanatseverlerle buluştu. Sergide, holdingin yaklaşık 10 yılda sürdürdüğü restorasyon çalışmalarıyla koruma altına alınan eserler yer aldı.

serginin odağı:

Sergide, restore edilen binden fazla nadir eser arasından seçilen 40 eser öne çıkarıldı. Bu seçki, hem cilt sanatı örneklerini hem de restorasyon sürecinin izlerini bir araya getirerek ziyaretçiye kitap kültürünün somut örneklerini sunuyor. Eserler; geçmişin estetik, teknik ve malzeme kullanımına dair izler taşıyor ve gelecek nesillere aktarılması hedefleniyor.

kurumsal vizyon ve toplumla bağ:

Eksim Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ebubekir Tivnikli, serginin ortaya çıkış sürecine ilişkin yaptığı açıklamada projenin sadece ekonomik bir yıldönümü etkinliği olmadığını, aynı zamanda sosyal ve kültürel sorumluluk bilinciyle hazırlandığını vurguladı. Tivnikli, holdingin 1986 yılından bu yana Türkiye’nin stratejik sektörlerinde, 20'yi aşkın iştiraki ve yaklaşık 10 bin çalışanıyla faaliyet gösterdiğini hatırlatarak kültürel katkılara önem verdiklerini belirtti.

Sergi, restorasyonun teknik yönünü ve kültürel mirasın korunmasının gerekliliğini görünür kılıyor. Ziyaretçiler hem cilt sanatının inceliklerini görebiliyor hem de bu eserlerin bugüne kadar nasıl korunup geleceğe taşındığı hakkında bilgi edinebiliyor.

ziyaret bilgileri:

Tophane-i Âmire Kültür ve Sanat Merkezi’nde düzenlenen sergi, ziyaretçilerini 13 Eylül tarihine kadar bekliyor. Eksim Holding, bu sergiyle kuruluşunun 40. yılını anarken kültürel mirasın korunmasına yönelik somut bir çalışma sunmuş oldu ve ziyaretçilerin sergiden zengin bir deneyimle ayrılmasını hedefliyor.

EKSİM HOLDİNG, 40’INCI KURULUŞ YILI KAPSAMINDA DÜZENLEDİĞİ ‘KİTABA VEFA: CİLT SANATI VE RESTORASYON SERGİSİ’NDE, YAKLAŞIK 10 YILDA RESTORE ETTİĞİ BİNDEN FAZLA NADİR ESER ARASINDAN SEÇİLEN 40 ESERİ SANATSEVERLERLE BULUŞTURDU.