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Hacı Bektaş Veli müzesi anma etkinlikleriyle ağustosta zirveye çıktı

Nevşehir'deki Hacı Bektaş Veli Müzesi, yılın ilk 8 ayında 385 bin 232 ziyaretçiyi ağırladı; ağustosta düzenlenen anma ve kültür etkinlikleri yoğunluğu artırdı.

GİRİŞ: 09 Eylül 2026 - 12:39

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Hacı Bektaş Veli müzesi anma etkinlikleriyle ağustosta zirveye çıktı

Hacı Bektaş Veli müzesi anma etkinlikleriyle ağustosta zirveye çıktı

Nevşehir'deki Hacı Bektaş Veli Müzesi, 2026 yılının ilk sekiz ayında yerli ve yabancı toplam 385 bin 232 ziyaretçiyi ağırladı. Müze, yalnızca ağustos ayında ise 144 bin 361 kişiyi kabul ederek aylık ziyaretçi yoğunluğunda belirgin bir artış gösterdi.

ağustos hareketliliğinin arka planı:

Ağustosta yaşanan yoğun ilgi, ilçede düzenlenen Hacı Bektaş Veli Anma Törenleri ve Kültür Sanat Etkinlikleri ile doğrudan ilişkilendiriliyor. Bu etkinlikler, hem inanç turizmini hem de kültürel programları bir araya getirerek bölgeye gelen ziyaretçi sayısını yükseltti. Ziyaretçi profili arasında hem Hacı Bektaş Veli’nin öğretilerini öğrenmek isteyenler hem de kültür ve sanat programlarına katılmak isteyenler yer aldı.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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