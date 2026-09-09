Çocuklara sinema götüren gezen proje artık 81 ilin tamamında

projenin ulaştığı kapsam:

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü tarafından 2018'de başlatılan Çocuklar İçin Gezen Sinema projesi, beyaz perdeye erişimi kısıtlı olan çocukları sinema ile tanıştırmayı amaçlıyor. Sekiz yıllık faaliyet sonucunda proje, Türkiye genelinde önemli bir yaygınlık kazandı.

Bakan Mehmet Nuri Ersoy'un açıklamasına göre proje, bugüne kadar 681 ilçede gösterimler düzenleyerek bir buçuk milyondan fazla çocuğu sinemayla buluşturdu. Ersoy, sosyal medyadaki paylaşımında, "Çocuklarımızın sinemayla tanışması için 2018 yılında başlattığımız Çocuklar İçin Gezen Sinema ile artık Türkiye’nin 81 ilinin tamamındayız" ifadelerini kullandı.

iş birliği ve mobil yapı:

Proje, Sanat İçin Yola Çık Kültür ve Sanat Derneği ile Türk Telekom iş birliğiyle yürütülüyor. Özel olarak tasarlanan sinema tırları, özellikle sinema salonu bulunmayan ilçe, belde ve köylere ulaşıyor; çocuklar burada ücretsiz film gösterimleriyle beyaz perde deneyimini yaşıyor.

Bakan Ersoy, projenin şehir şehir, ilçe ilçe Türkiye'yi dolaşarak çocukların kimi zaman ilk kez bir filmi beyaz perdede izlemelerine vesile olduğunu vurguladı ve "Kültür ve sanatı çocuklarımızın ayağına götürmeye, Türkiye’nin dört bir yanında yeni hayallere perde açmaya devam edeceğiz" sözleriyle devam edeceğinin altını çizdi.

erişim kapasitesinin artırılması ve sosyal etkiler:

Projeye gösterilen ilginin artması üzerine erişim kapasitesi 2025 yılında genişletildi. Türk Telekom desteğiyle sinema tırı sayısı ikiye çıkarıldı ve gösterim takvimi uzatıldı; böylece daha fazla ilçe ve beldeye ulaşım mümkün oldu.

Gezen Sinema yalnızca çocuklara yönelik kapalı salon gösterimleriyle sınırlı kalmıyor; özellikle yaz aylarında ilçe ve köy meydanlarında yapılan açık hava gösterimleriyle her yaştan izleyiciye ulaşmayı sürdürüyor. Ayrıca proje kapsamında ceza infaz kurumları, hastaneler ve yaşlılara hizmet veren sosyal hizmet kuruluşlarında da gösterimler yapılıyor; bazı etkinliklerde sanatçılar izleyicilerle bir araya geliyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü, Gezen Sinema ile nitelikli kültür ve sanat etkinliklerine erişimi artırmayı, sinema kültürünü yaygınlaştırmayı ve ülke genelinde yeni izleyici kuşaklarının yetişmesine katkı sağlamayı hedefliyor. Projenin büyüyerek sürmesi ve daha geniş kitlelere ulaşması yönündeki taahhüt, paylaşılan veriler ve yapılan yatırımlarla destekleniyor.

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI SİNEMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN BEYAZ PERDEYE ERİŞİM İMKANI BULAMAYAN ÇOCUKLARI SİNEMAYLA TANIŞTIRMAK AMACIYLA 2018 YILINDA BAŞLATILAN ÇOCUKLAR İÇİN GEZEN SİNEMA, SEKİZ YILLIK YOLCULUĞUNDA ÖNEMLİ BİR KİLOMETRE TAŞINI GERİDE BIRAKTI.