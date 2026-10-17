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Mason Greenwood'ün penaltı güveninde soru işareti

Fenerbahçe'nin İngiliz forveti Mason Greenwood, Alanyaspor karşılaşmasında 16. dakikadaki penaltıyı kaçırarak bu sezon ikinci penaltı atışından faydalanamadı.

GİRİŞ: 17 Ekim 2026 - 21:49

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Mason Greenwood'ün penaltı güveninde soru işareti

maç özeti:

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Fenerbahçe, sahasında Corendon Alanyaspor'u 3-0 mağlup etti. Karşılaşmada skoru belirleyen goller takım lehine olurken maçın erken bölümünde yaşanan penaltı karesi gündeme oturdu.

penaltı anı ve geçmişi:

Maçın 16. dakikasında, Levent Mercan ceza sahası içinde düşürülünce Fenerbahçe penaltı kazandı. Topun başına geçen İngiliz oyuncu Mason Greenwood, vuruşunda kaleci Victor'a takıldı ve top ağlarla buluşmadı. Bu atış, Greenwood'ün bu sezon kaçırdığı 2. penaltı oldu; oyuncu ligin 2. haftasındaki Konyaspor maçında da penaltıyı değerlendirememiş, Eyüpspor karşılaşmasında ise başarılı bir penaltı kullanmıştı.

değişiklik ve oyuncu tepkisi:

Karşılaşmanın 67. dakikasında teknik direktörün kararıyla Mason Greenwood, yerini Kerem Aktürkoğlu'na bıraktı. Değişiklik sonrası oyuncunun yedek kulübesindeki tepkisi dikkat çekti; takım ise maçı üç golle kazanmaya devam etti. 25 yaşındaki futbolcunun penaltı performansı ve maç içi ruh hali, ilerleyen haftalarda da gündemde olmaya devam edecek gibi görünmektedir.

FENERBAHÇE’NİN İNGİLİZ FUTBOLCUSU MASON GREENWOOD, ALANYASPOR MAÇINDA KAÇIRDIĞI PENALTIYLA...

FENERBAHÇE’NİN İNGİLİZ FUTBOLCUSU MASON GREENWOOD, ALANYASPOR MAÇINDA KAÇIRDIĞI PENALTIYLA BİRLİKTE BU SEZON 2. KEZ PENALTIDAN YARARLANAMADI.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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