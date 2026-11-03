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Niğde'de projelerle 1.557 kişiye bağımlılık ve önleme eğitimi

Niğde Emniyeti, 15 etkinlikte En İyi Narkotik Polisi Anne gibi projeler kapsamında bin 557 vatandaşa uyuşturucu zararları ve önleme eğitimi verdi.

GİRİŞ: 03 Kasım 2026 - 15:48

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EDİTÖR: Ayşe Şen

Niğde'de projelerle 1.557 kişiye bağımlılık ve önleme eğitimi

Niğde'de narkotik bilgilendirme çalışmaları:

Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde kullanımının önlenmesi ve toplumda farkındalık oluşturulması amacıyla bilgilendirme çalışmalarını sürdürdü. Bu kapsamda düzenlenen 15 etkinlikte toplam 1.557 vatandaşa bilgi verildi.

Projeler ve uygulanan etkinlikler:

Ekipler, En İyi Narkotik Polisi Anne, Narkorehber, Narkokaan, Narkogençlik ve Narkonokta projeleri kapsamında çeşitli bilgilendirme etkinlikleri gerçekleştirdi.

Katılım, içerik ve dağıtılan materyaller:

Gerçekleştirilen faaliyetlerde vatandaşlara uyuşturucu maddelerin zararları, bağımlılıkla mücadele ve toplumsal farkındalığın önemi hakkında bilgiler aktarıldı. Ayrıca katılımcılara konuya ilişkin bilgilendirici el broşürleri dağıtıldı.

NİĞDE’DE NARKOTİK EKİPLERİNDEN 1.557 KİŞİYE UYUŞTURUCUYLA MÜCADELE EĞİTİMİ

NİĞDE’DE NARKOTİK EKİPLERİNDEN 1.557 KİŞİYE UYUŞTURUCUYLA MÜCADELE EĞİTİMİ

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

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