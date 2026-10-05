McDonald’s Türkiye’den ailelere zaman kazandıran doğum günü paketleri

McDonald’s Türkiye'de doğum günü kutlamaları:

McDonald’s Türkiye, çocukların ve ailelerin birlikte eğlendiği doğum günü organizasyonları için hazır paketler sunuyor. menüler, pasta, parti seti ve eğlenceli aktiviteler içeren seçenekler, farklı yaş gruplarına uygun şekilde tasarlanarak kutlamanın her aşamasını kolaylaştırıyor. Böylece ebeveynler organizasyonun ayrıntılarıyla uğraşmak yerine çocuklarıyla o anı paylaşabiliyor.

paketi içeriği ve deneyim odaklı yaklaşım:

Paketler, pastadan dekorasyona, çocukların birlikte oyun oynayabileceği aktivite düzenlemelerine kadar kapsamlı hazırlıkları kapsıyor. McDonald’s restoranlarında gerçekleşen kutlamalar, arkadaşlar arasında anlatılan ve aile fotoğraflarında gülümseten anılar oluşturmayı hedefliyor. Organizasyonlar, hem çocukların hem yetişkinlerin beklediği ritüelleri koruyacak şekilde planlanıyor.

ön rezervasyon ve organizasyon önerileri:

Doğum gününü McDonald’s’ta kutlamak isteyenler, internet sitesindeki formu doldurarak parti türünü, tarih ve restoran tercihlerini bildirip ön rezervasyon talebinde bulunabiliyor. Restoran yoğunluğuna bağlı olarak rezervasyonun kutlama tarihinden en az 7-10 gün önce yapılması öneriliyor; bu, mekan ve ekip hazırlığı için gerekli zamanı sağlıyor.

McDonald’s Türkiye CMO’su Özdeş Dönen Artak, konuyla ilgili şu değerlendirmeyi paylaştı:

"Çocuğunun bir yaş daha büyüdüğünü görmek, anne ve babalar için pek çok duyguyu beraberinde getiriyor. O gün için özenle hazırlanmak, çocuğunun yüzündeki mutluluğu görmek ve her anını hatırlamak istiyorlar. Biz de şirket olarak ailelerin hazırlık telaşını hafifleterek bu sevince katılmalarına yardımcı oluyoruz. Pasta kesilirken, çocuklar hep birlikte gülüp eğlenirken anne ve babaların da o anların içinde olabilmesi bizim için çok değerli. Restoranlarımızda gerçekleşen tüm doğum günü organizasyonlarının arkadaşlar arasında anlatılan, aile fotoğraflarına bakarken gülümseten hatıralar olarak yaşamasını diliyoruz."

Bu yaklaşım, McDonald’s Türkiye’nin restoranlarını yalnızca yemek mekânı olmaktan çıkarıp, ailelerin özel günlerini güvenle ve kolaylıkla kutlayabileceği bir deneyim alanına dönüştürmeyi amaçlıyor.

MCDONALD’S TÜRKİYE CMO’SU ÖZDEŞ DÖNEN ARTAK