Medicana İzmir'de bir salon, Arif Yüksel'in mirasını yaşatacak

Medicana International İzmir'de anma töreni

Medicana International İzmir Hastanesi personeli, 2024 yılında geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden İç Hastalıkları ve Geriatri Uzmanı Prof. Dr. Arif Yükseli vefatının ikinci yılında özel bir törenle andı. Törende, hastanenin 15'inci katındaki konferans salonuna merhum hekimin adı verildi; aile ve yakın çevrenin katıldığı etkinlikte Yüksel'in tıp eğitimine katkıları ve insanî yönü öne çıktı.

Tören ve isimlendirme:

Açılış konuşmasıyla başlayan törende Prof. Dr. Arif Yüksel'in eşi Esma Yüksel, kızı Seray Yüksel Erikçi, damadı İsmail Erikçi, torunu Bade Erikçi, kız kardeşi Özlem Ergin, yeğeni Efe Ergin ile damadının kardeşi Gamze Erikçi hazır bulundu. Ayrıca Rüçhan Sertöz, Zeki Sertöz, Zeynep Sertöz, Günnur Mungan, Aylin Kazancı, Ayşegül Özöner, İsmail Demir, Hayrullah Derici, Mücteba Sevil, Nuray Kazandı, Pınar Levent, Fatma Buket, Nazan Ünal, Neşe Basmacıoğlu, Gülten Kavak ve merhumun mesai arkadaşları anma programına katıldı. Salona verilen isim, katılımcılar tarafından hastanenin kurumsal vefa örneği olarak değerlendirildi.

Mesleki miras ve konuşmalar:

Medicana International İzmir Hastanesi Genel Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Remzi Karşı törende, "Bir insanı tanımak, ardında bıraktığı çalışmalar, yetişmesine katkıda bulunduğu hekimler ve dostlarının onu unutmamasıyla mümkündür" sözleriyle Yüksel'in akademik üretimi ve genç hekimlere aktardığı bilgilerin önemine vurgu yaptı. Karşı, adlandırmayla "çok anlamlı bir mirasın geleceğe taşındığını" belirtti.

Medicana Sağlık Grubu Yatırımlardan Sorumlu İcra Kurulu Üyesi Dr. Ulvi Ünal ise yapılan jestin yalnızca fiziksel bir mekânın adlandırılması olmadığını vurgulayarak, "Bu salon, onu hiç tanımayan gelecek kuşaklara da onun kim olduğunu ve taşıdığı insani değerleri anlatacak" dedi ve Arif Hoca'nın hekimlik anlayışına dikkat çekti.

Medikal Direktör Prof. Dr. Suat Büket konuşmasında Yüksel'in yerinin doldurulamayacağını ifade etti: "Arif her şeyden önce çok iyi bir insandı. Gün içinde en fazla vakit geçirdiğim dostumdu. Eksikliği hep içimizde kaldı ama en azından burada, aramızda, bu salonda ismiyle yaşamaya devam edecek."

Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Abdi Sağcan, adlandırma fikrini ortaya atan isim olarak Arif Yüksel'i, "zamanını başkalarına zaman kazandırmak için harcayan, işine sadece bilgisini değil insanlığını da götüren bir hekim" şeklinde tanımladı ve bu adımın Medicana Sağlık Grubu'nun gösterdiği kıymetli bir kurumsal vefa örneği olduğunu söyledi.

Dr. Rüçhan Sertöz de Yüksel'in sohbeti, vefası ve insanlığıyla hayatlarında unutulmaz izler bıraktığını anlatarak, katılımcılar adına duygularını paylaştı: "Onu çok özlüyoruz."

Aileden teşekkür ve vefa:

Yüksel ailesi adına söz alan damadı İsmail Erikçi, törende duygu dolu bir teşekkür konuşması yaptı. Erikçi, Prof. Dr. Arif Yüksel için "Bizim için Arif Baba; ailesini her şeyin üstünde tutan bir eş, bir baba ve bir dedeydi" ifadelerini kullanarak, tanımadıkları insanların bile merhumun iyiliklerini anlatmasının kendilerini gururlandırdığını belirtti ve Medicana ailesine teşekkür etti.

Tören, hem kişisel anıların paylaşıldığı hem de kurumun kaybedilen bir değerini gelecek kuşaklara aktarmayı amaçlayan bir vefa örneği olarak tamamlandı. Adı verilen konferans salonunun, Prof. Dr. Arif Yüksel'in mesleki hatırasını ve insani değerlerini yaşatması bekleniyor.

MEDİCANA INTERNATİONAL İZMİR HASTANESİ ÇALIŞANLARI, 2024 YILINDA GEÇİRDİĞİ KALP KRİZİ SONUCU HAYATINI KAYBEDEN İÇ HASTALIKLARI VE GERİATRİ UZMANI PROF. DR. ARİF YÜKSEL'İ VEFATININ İKİNCİ YILINDA ÖZEL BİR TÖRENLE ANDI.