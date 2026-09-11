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Melahat Ünügür Ortaokulu yeni yüzüyle çağdaş eğitim alanı sundu

Melahat Ünügür Ortaokulu'nda kapsamlı tadilat tamamlandı; girişten çok amaçlı salona ve tuvaletlere kadar yenilenen alanlar öğrenciler için modern ve güvenli mekanlar hazır.

GİRİŞ: 11 Eylül 2026 - 14:09

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EDİTÖR: Ayşe Şen

Melahat Ünügür Ortaokulu yeni yüzüyle çağdaş eğitim alanı sundu

Okulun kapsamlı tadilat çalışmaları:

Eskişehir Melahat Ünügür Ortaokulu’nda yürütülen kapsamlı bakım, onarım ve tadilat çalışmaları başarıyla tamamlandı. Okul yönetimi ile teknik ekiplerin koordinasyonunda gerçekleştirilen yenileme; okul girişi, çok amaçlı salon, sosyal alanlar ve altyapı başta olmak üzere pek çok bölgeyi kapsadı. Çalışmaların amacı, eğitim kalitesini fiziki şartlarla destekleyerek öğrencilere daha modern, güvenli ve estetik bir ortam sunmaktı.

Giriş bölümü modern bir görünüme kavuşturulurken, aynı alanda milli ve manevi değerleri yansıtan özel köşeler de düzenlendi. Atatürk Köşesi, 15 Temmuz Milli İrade Şehitleri Köşesi ve okulun banisi Hayırsever Melahat Ünügür Hanımefendi Köşesi yenilenerek ziyaret ve öğrenci incelemesine açıldı. Okul giriş tavanına yapılan Türk bayrağı ve Türkiye haritası görselli gergi tavan uygulaması ile koridorlara estetik ve kurumsal bir kimlik kazandırıldı.

Çok amaçlı salon ve altyapı yenilikleri:

Öğrencilerin sosyal, kültürel ve sanat faaliyetlerini en yüksek düzeyde gerçekleştirebilmeleri hedefiyle çok amaçlı salon ve sahne baştan aşağı yenilendi. Salon, modern ses, ışık ve oturma düzenine kavuşturularak etkinliklere uygun hale getirildi. Ayrıca bina iç ve dış cephelerinde kapsamlı boya ve badana uygulamaları yapılarak temiz ve ferah bir görünüm sağlandı.

Sağlık ve konfor önceliğiyle öğrenci tuvaletlerinin tadilatı ve sıhhi tesisat yenileme işlemleri eksiksiz tamamlandı; böylece hem hijyen hem de kullanım rahatlığı artırıldı.

Okul yönetiminin hedefleri ve teşekkür:

Okul yetkilileri yapılan çalışmalara ilişkin olarak sürecin Melahat Ünügür Hanımefendi’nin mirasına yakışır bir eğitim yuvası inşa etmeye yönelik olduğunu vurguladı. Yetkililer "Amacımız evlatlarımıza en iyi şartları sunmak" dedi ve ekledi: Girişimizdeki milli köşelerimizle öğrencilerimize tarih bilincini aşılarken, yenilenen salonumuz, tuvaletlerimiz ve sınıflarımızla da onlara hak ettikleri konforlu eğitim alanlarını hazırladık. Bu süreçte emeği geçen tüm teknik ekibimize, öğretmenlerimize ve bizlere her zaman destek olan velilerimize teşekkür ederiz.

Yeni düzenlemelerle okul, hem günlük eğitim faaliyetleri hem de kültürel etkinlikler için daha işlevsel ve güvenli bir hale getirildi; öğrenciler ve öğretim kadrosu için fiziki koşullar güçlendirildi.

ESKİŞEHİR MELAHAT ÜNÜGÜR ORTAOKULU, ÖĞRENCİLERİNE DAHA MODERN, GÜVENLİ VE ESTETİK BİR EĞİTİM...

ESKİŞEHİR MELAHAT ÜNÜGÜR ORTAOKULU, ÖĞRENCİLERİNE DAHA MODERN, GÜVENLİ VE ESTETİK BİR EĞİTİM ORTAMI SUNMAK AMACIYLA YÜRÜTÜLEN KAPSAMLI BAKIM, ONARIM VE TADİLAT ÇALIŞMALARINI BAŞARIYLA TAMAMLADI.

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

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