Karakoçan'da müftüler din hizmetlerinin yol haritasını tartıştı

Karakoçan'da ilçe müftüleri toplantısı:

Elazığ İl Müftülüğü tarafından Karakoçan ilçesinde düzenlenen İlçe Müftüleri Toplantısı, İl Müftüsü Yusuf Bingöl başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıya ilçe müftüleri katıldı ve ilçe bazında yürütülen hizmetlerin değerlendirilmesi sağlandı.

gündem: din hizmetleri, eğitim ve Kur'an kursları:

Toplantıda il ve ilçelerde yürütülen din hizmetlerinin genel durumu, Kur'an kursları ile eğitim faaliyetlerinin planlanması ve uygulama süreçleri değerlendirildi. Katılımcılar, eğitim programlarının etkinliği, kursların erişilebilirliği ve öğretici ihtiyaçları üzerine görüşlerini paylaştı; hizmet kalitesinin artırılmasına yönelik öneriler tartışıldı.

ziyaret ve yerel iş birliği:

Toplantının ardından İl Müftüsü Yusuf Bingöl, İl Müftü Yardımcısı Dr. Mustafa Fırat ve İlçe Müftüsü Sezgin Dülgeroğlu ile birlikte Karakoçan Kaymakamı Furkan Seyman'ı makamında ziyaret etti. Görüşmede ilçede yürütülen din hizmetleri, müftülük çalışmaları ve ortak projelerin koordinasyonu hususunda karşılıklı bilgi alışverişi yapıldı.

Katılımcılar, toplantıda belirlenen öncelikler doğrultusunda yerel düzeyde iş birliğinin güçlendirileceğini ve uygulamaya yönelik somut adımların atılacağını belirtti. Toplantı, hizmetlerin etkinliğini artırmaya yönelik planlamaların gerçekleştirilmesi ile sona erdi.

ELAZIĞ’DA DİN HİZMETLERİ DEĞERLENDİRİLDİ