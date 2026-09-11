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Eker I Run şampiyonları Helsinki'de Türkiye'yi temsil edecek

13’üncü Eker I Run, 3-4 Ekim 2026'da Bursa'da düzenlenecek; 42K ve 15K şampiyonları 7-8 Mayıs 2027'de Valio Helsinki City Run'da Türkiye'yi temsil edecek.

GİRİŞ: 11 Eylül 2026 - 14:54

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Eker I Run şampiyonları Helsinki'de Türkiye'yi temsil edecek

Eker I Run 13’üncü yılında koşucuları Bursa'da buluşturuyor

Türkiye'nin en kapsayıcı koşu festivallerinden biri olan Eker I Run, 3-4 Ekim 2026 tarihlerinde 'Koşmak Gerek' mottosuyla Bursa'da gerçekleştirilecek. Organizasyon, farklı yaş ve seviye gruplarını aynı çatı altında toplamayı hedefleyerek katılımcılara sporla dolu bir hafta sonu sunmayı amaçlıyor.

şampiyonlara uluslararası fırsat:

Etkinlikte 42K ve 15K kategorilerinde birinci olan sporcular, 7-8 Mayıs 2027 tarihlerinde Finlandiya'da düzenlenecek Valio Helsinki City Run'a katılma hakkı elde edecek. Bu hak, kadın ve erkek şampiyonlarının Türkiye'yi uluslararası parkurda temsil etmesini sağlayacak. Helsinki organizasyonunun 110 ülkeden 24 bin koşucuyu ağırlaması bekleniyor.

etkinlik programı ve katılımcı yelpazesi:

Program, bu yıl genişleyen içerikleriyle iki güne yayılıyor. 3 Ekim'de Hüdavendigar Parkı'nda planlanan 'Shake Out Run' ve 'Köpeğinle Koş' etkinlikleriyle başlayacak organizasyon, 4 Ekim'de Uludağ'ın zirvesinden Eker Meydan'a uzanan 42K Maratonu ile devam edecek. Aynı gün ayrıca 15K, 5K, Minik Adımlar ve Özel Sporcular Koşuları düzenlenecek.

Eker Süt Ürünleri tarafından 2014 yılından bu yana düzenlenen etkinlik, koşunun yanı sıra sosyal fayda projeleri ve farklı etkinliklerle katılımcılara kapsamlı bir deneyim sunuyor. Organizasyon, hem rekabetçi koşuculara ulusal ve uluslararası bağlantılar sağlayacak hem de amatör ve aile katılımlarını teşvik ederek kentin spor kültürüne katkı vermeyi hedefliyor.

Etkinlik takvimi ve kategorilere ilişkin ayrıntılar resmi duyurularla paylaşılmaya devam edecek; katılımcılar iki günlük program sayesinde hem yarış hem de sosyal etkinliklerle zenginleştirilmiş bir etkinlik deneyimi yaşayacaklar.

TÜRKİYE’NİN EN KAPSAYICI KOŞU FESTİVALLERİNDEN BİRİ OLAN EKER I RUN, 13’ÜNCÜ YILINDA KOŞU...

TÜRKİYE’NİN EN KAPSAYICI KOŞU FESTİVALLERİNDEN BİRİ OLAN EKER I RUN, 13’ÜNCÜ YILINDA KOŞU TUTKUNLARINI BURSA’DA BULUŞTURMAYA HAZIRLANIYOR.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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