Dolar 48,5995 +0,14%
Euro 56,3921 +0,00%
Bist 14.429,04 +0,24%
Altın Gram 6.832,70 -0,78%
EUR/USD 1,1597 -0,14%
Brent Petrol 104,05 -3,33%
--°

Karabük terminaline ekonomik yemek imkanı sunan yeni lokanta açıldı

Yenilenen Karabük Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde açılan Terminal Lokantası, belediyenin sosyal fiyat politikasıyla herkese ekonomik yemek sunacak.

GİRİŞ: 11 Eylül 2026 - 14:54

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Aslı Han

Karabük terminaline ekonomik yemek imkanı sunan yeni lokanta açıldı

Terminal lokantası hizmete girdi

Karabük Belediyesi tarafından yenilenerek modern bir yapıya kavuşturulan Karabük Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde, Terminal Lokantası hizmet vermeye başladı. Yeni işletme, terminalin sunduğu hizmetleri genişletmeyi ve yolcuların günlük ihtiyaçlarını ekonomik koşullarda karşılamayı amaçlıyor.

Terminalde sunulan hizmetler:

Yenileme çalışmaları sonucunda terminal, 3 bin 213 metrekare kapalı alan ile yolcuların gereksinimlerine yönelik farklı birimleri barındıracak şekilde düzenlendi. Tesiste modern bilet satış ofisleri, bekleme salonu, kafeterya, kayıp eşya birimi, lostra ve berber hizmetleri ile hediyelik eşya dükkanları ve otopark alanları yer alıyor. Ayrıca daha önce bulunmayan bir ısıtma sistemi de terminale kazandırıldı.

Amaç ve fiyat politikası:

Terminal Lokantası, Karabük Belediyesinin sosyal tesislerinde uyguladığı fiyat politikasını sürdürecek şekilde ekonomik fiyatlarla hizmet verecek. Lokanta, zengin yemek seçenekleriyle yalnızca yolculara değil, terminal çalışanlarına ve tüm vatandaşlara açık olacak; böylece yolculuk öncesi veya sonrasında beslenme ihtiyacı uygun maliyetle karşılanabilecek.

Belediye yetkilileri, yeni işletmenin terminalin kullanım alanlarını çeşitlendireceğini ve kent içi ulaşım hizmetlerinin kalitesini artıracağını belirtiyor. İşletmenin belediyenin sosyal sorumluluk anlayışı doğrultusunda işleyeceği, fiyatlandırma ve hizmet standardının buna göre şekilleneceği vurgulandı.

Özkan Çetinkaya da yapılan çalışmaları değerlendirirken, 'Sosyal tesislerimizde ortaya koyduğumuz bu anlayışı Terminal Lokantamızda da sürdürüyoruz' ifadesini kullandı. Çetinkaya, terminalin baştan sona yenilenerek kente yakışır hale getirildiğini ve sunulan hizmetlerin güçlendirildiğini söyledi.

Terminal Lokantası'nın açılmasıyla birlikte yolcuların, terminal esnafının ve hemşehrilerin günlük yemek ihtiyaçlarını rahatlıkla karşılayabilmeleri hedefleniyor. Yeni lokanta, şehirlerarası ulaşım noktasında hem konforu hem de erişilebilirliği artıracak bir hizmet olarak öne çıkıyor.

KARABÜK BELEDİYESİ TARAFINDAN YENİLENEREK MODERN BİR YAPIYA KAVUŞTURULAN KARABÜK ŞEHİRLERARASI...

KARABÜK BELEDİYESİ TARAFINDAN YENİLENEREK MODERN BİR YAPIYA KAVUŞTURULAN KARABÜK ŞEHİRLERARASI OTOBÜS TERMİNALİ’NDE TERMİNAL LOKANTASI HİZMET VERMEYE BAŞLADI.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

bayburt baraj gölü'ne 500 bin yavru sazan salındı
images

Tepebaşı'nda bozuk yollar onarıldı
images

Kilis'te biber sezonu açıldı: üretim 118 bin tona ulaşacak
images

Ordu'da köy yollarında konfor artıyor: İkizce'de 4 mahallede 20,2 kilometre sıca...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Gölbaşı'nda orman yangını devam ediyor, hava araçları devrede

Caddede göle dönüşen patlak su borusu Ali Çetinkaya Caddesi'ndeki esnafı zor durumda bıraktı

Beyşehir'de tarladan sofraya gıda güvenliği için kapsamlı denetim

Bakan Güler kara kuvvetleri komutanlığını denetledi

TREND HABERLER

Fenerbahçe derbi öncesi Şükrü Saracoğlu'na ulaştı

Bulvarspor Karabük İdman Yurdu'nu deplasmanda 5-1 yendi

Uygulama üzerinden çağrılan sürücünün ateşi: Esenyurt'ta polis memuru şehit oldu

Coşku dolu kurtuluş gecesi Zakkum'la taçlandı

Divanlı kayalıkları Saraykent'te doğal ve tarihi izler sunuyor

Metek kavşağında çarpışma: üç kişi yaralandı

Kayseri'de Buğdaylı Mahallesi'nde kafa kafaya çarpışma: iki sürücü yaralandı

Ani yağış Bartın'da açık havadaki düğünü böldü, takılar verilip tören dağıldı