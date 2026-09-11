Karabük terminaline ekonomik yemek imkanı sunan yeni lokanta açıldı

Terminal lokantası hizmete girdi

Karabük Belediyesi tarafından yenilenerek modern bir yapıya kavuşturulan Karabük Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde, Terminal Lokantası hizmet vermeye başladı. Yeni işletme, terminalin sunduğu hizmetleri genişletmeyi ve yolcuların günlük ihtiyaçlarını ekonomik koşullarda karşılamayı amaçlıyor.

Terminalde sunulan hizmetler:

Yenileme çalışmaları sonucunda terminal, 3 bin 213 metrekare kapalı alan ile yolcuların gereksinimlerine yönelik farklı birimleri barındıracak şekilde düzenlendi. Tesiste modern bilet satış ofisleri, bekleme salonu, kafeterya, kayıp eşya birimi, lostra ve berber hizmetleri ile hediyelik eşya dükkanları ve otopark alanları yer alıyor. Ayrıca daha önce bulunmayan bir ısıtma sistemi de terminale kazandırıldı.

Amaç ve fiyat politikası:

Terminal Lokantası, Karabük Belediyesinin sosyal tesislerinde uyguladığı fiyat politikasını sürdürecek şekilde ekonomik fiyatlarla hizmet verecek. Lokanta, zengin yemek seçenekleriyle yalnızca yolculara değil, terminal çalışanlarına ve tüm vatandaşlara açık olacak; böylece yolculuk öncesi veya sonrasında beslenme ihtiyacı uygun maliyetle karşılanabilecek.

Belediye yetkilileri, yeni işletmenin terminalin kullanım alanlarını çeşitlendireceğini ve kent içi ulaşım hizmetlerinin kalitesini artıracağını belirtiyor. İşletmenin belediyenin sosyal sorumluluk anlayışı doğrultusunda işleyeceği, fiyatlandırma ve hizmet standardının buna göre şekilleneceği vurgulandı.

Özkan Çetinkaya da yapılan çalışmaları değerlendirirken, 'Sosyal tesislerimizde ortaya koyduğumuz bu anlayışı Terminal Lokantamızda da sürdürüyoruz' ifadesini kullandı. Çetinkaya, terminalin baştan sona yenilenerek kente yakışır hale getirildiğini ve sunulan hizmetlerin güçlendirildiğini söyledi.

Terminal Lokantası'nın açılmasıyla birlikte yolcuların, terminal esnafının ve hemşehrilerin günlük yemek ihtiyaçlarını rahatlıkla karşılayabilmeleri hedefleniyor. Yeni lokanta, şehirlerarası ulaşım noktasında hem konforu hem de erişilebilirliği artıracak bir hizmet olarak öne çıkıyor.

KARABÜK BELEDİYESİ TARAFINDAN YENİLENEREK MODERN BİR YAPIYA KAVUŞTURULAN KARABÜK ŞEHİRLERARASI OTOBÜS TERMİNALİ’NDE TERMİNAL LOKANTASI HİZMET VERMEYE BAŞLADI.