Miniklere hoş geldin sürprizi: balon atölyesi ve şovlarla okula uyum

Uyum haftası balonlarla renklendi:

Muğla'nın Yatağan ilçesinde 2026-2027 eğitim öğretim yılı kapsamında düzenlenen Uyum Haftası etkinlikleri, renkli ve neşeli görüntüler oluşturdu. TEK Mehmet Akif Ersoy Anaokulu tarafından hazırlanan faaliyetler minik öğrencilerin yeni döneme alışmasını destekledi.

Etkinlik kapsamında yapılanlar:

Programda öne çıkanlar arasında Balon Evi Atölyesi ve çeşitli balon şovları yer aldı. Etkinlik alanında çocuklar atölye çalışmalarıyla el becerilerini kullanırken, şovlar eğlenceli anlar yaratarak sosyal uyuma katkı sağladı.

Hedef ve değerlendirme:

Etkinliğe Yatağan İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Bostan ve Şube Müdürü Soner Kaya da katıldı; velilerle bir araya gelindi. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü açıklamasında, uyum etkinliklerinin öğrencilerin eğitim hayatına olumlu başlangıç yapmalarını hedeflediği ve yeni eğitim öğretim yılının tüm paydaşlar için sağlıklı ve başarılı geçmesinin temenni edildiği belirtildi.

MUĞLA’NIN YATAĞAN İLÇESİNDE 2026-2027 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI KAPSAMINDA DÜZENLENEN UYUM HAFTASI ETKİNLİKLERİNDE ÖĞRENCİLER, BALON EVİ ATÖLYESİ VE BALON ŞOVLARLA EĞLENCELİ ANLAR YAŞADI.