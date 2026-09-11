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Kültürpark'ta sahneler şarkı ve kahkahayla doldu

95. İzmir Enternasyonal Fuarı'nın altıncı gününde Gülşen Çim Konserleri'nde, Doğan Akdoğan ve Rüştü Onur Atilla 'Abur Cubur Show'la İzmir'le buluştu.

GİRİŞ: 11 Eylül 2026 - 14:53

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EDİTÖR: Melisa Soylu

Kültürpark'ta sahneler şarkı ve kahkahayla doldu

Gülşen çim konserlerinde İzmirlilerle buluştu:

95. İzmir Enternasyonal Fuarı'nın altıncı gününde Kültürpark'ın Çim Konserleri'nde pop müziğin güçlü yorumcularından Gülşen sahne aldı. Sevilen şarkıları ve enerjik performansıyla sanatçı, alanı dolduran on binlerce izleyiciye unutulmaz bir gece yaşattı; dinleyiciler şarkılara hep bir ağızdan eşlik etti.

Konuşmasında İzmir'e olan bağlılığını dile getiren sanatçı, 'En sevdiğim yerdeyim ve karşımda böyle bir güzellik var. Çok şanslı hissediyorum kendimi. Bir gün gecikmeyle de olsa 9 Eylül'ü birlikte kutlamanın gururunu ve mutluluğunu ayrıca yaşıyorum. Sizi çok seviyorum. İyi ki varsınız. İyi ki İzmir var' diyerek duygularını paylaştı. Gülşen daha sonra İzmir Marşı'nı izleyicilerle birlikte seslendirdi.

'Abur Cubur Show' interaktif bir gece sundu:

Kültürpark Atatürk Açıkhava Tiyatrosu'nda sahneye çıkan Doğan Akdoğan ve Rüştü Onur Atilla ikilisi, 'Abur Cubur Show' ile kahkaha dolu bir gösteri gerçekleştirdi. Sohbet, mizah, müzik ve doğaçlamanın iç içe geçtiği performansta oyuncular, seyircileri de gösteriye dahil ederek gündelik yaşamdan ilişkilere ve popüler kültüre kadar geniş bir yelpazeyi mizahi bir dille ele aldı.

Fuar programı ve kapanış takvimi:

İzmir Enternasyonal Fuarı'nda bu etkinliklerin yanı sıra program önümüzdeki günlerde de sürdü. Çim Konserleri'nde 11 Eylül'de Teoman, 12 Eylül'de Semicenk sahne alacak. Atatürk Açıkhava Tiyatrosu'nda ise 11 Eylül'de Atakan Çelik ve Safa Sarı'nın bir araya getirdiği 'Sonkiüçdört', 12 Eylül'de ise Binnur Kaya ve Mert Fırat'ın sahne aldığı 'İki Kişilik Oyun' izleyicilerle buluşacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, İZFAŞ tarafından düzenlenen 95. İzmir Enternasyonal Fuarı, 13 Eylül'e kadar 'Fuar Şehrin Kalbinde' sloganıyla Kültürpark'ta ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor.

GÜLŞEN, SEVİLEN ŞARKILARI VE ENERJİK SAHNE PERFORMANSIYLA İZMİRLİLERE UNUTULMAZ BİR GECE...

GÜLŞEN, SEVİLEN ŞARKILARI VE ENERJİK SAHNE PERFORMANSIYLA İZMİRLİLERE UNUTULMAZ BİR GECE YAŞATTI.

Melisa Soylu

Melisa Soylu

 Magazin Editörü

Ünlülerin sosyal medya paylaşımları, magazin dünyasındaki son haberler ve davet takiplerini yapan deneyimli magazin editörü.

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